Στο έλεος νέας κακοκαιρίας η χώρα: Καταιγίδες, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026. Τα φαινόμενα είναι έντονα στα δυτικά έως το μεσημέρι, στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί, στην Αττική έως τις μεσημβρινές ώρες, καθώς και στην Κρήτη, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Παράλληλα, στο Αιγαίο οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις νοτίων διευθύνσεων, φτάνοντας τοπικά τα 8 ή και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά δεν ξεπερνούν τους 13 βαθμούς.

Έντονα φαινόμενα στη βόρεια και δυτική Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι βροχές και καταιγίδες είναι ισχυρές από το πρωί, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Από το απόγευμα, στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα εξασθενούν. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αργότερα σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Στα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από το βράδυ, τα φαινόμενα στα βόρεια υποχωρούν.

Τοπικά ισχυρές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, με έντονα φαινόμενα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε δυτικούς.

Στη Θεσσαλονίκη επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι στρέφονται το βράδυ σε βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Καταιγίδες στα ανατολικά και νότια

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια έως το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι βροχοπτώσεις εντείνονται από τις προμεσημβρινές ώρες, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Οι άνεμοι φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι βροχές εντείνονται από το μεσημέρι και συνοδεύονται από καταιγίδες, τοπικά ισχυρές από το απόγευμα. Οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση αργότερα.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο καιρός παραμένει άστατος, με βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου τοπικές βροχές προβλέπονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη, με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις αυξάνονται και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς στα δυτικά.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι φτάνουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρά στα νότια.

Τέλος, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα.