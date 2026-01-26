Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα – Στο νοσοκομείο 8 εργαζόμενοι, αγνοούνται 5

Θρίλερ με εγκλωβισμένους σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα – Πέντε εργαζόμενες αγνοούνται

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, έπειτα από την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της πόλης. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που η μονάδα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας πανικό στους εργαζόμενους και κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 άτομα. Από αυτά, οκτώ εργαζόμενοι –τρεις γυναίκες και πέντε άνδρες– κατάφεραν να απομακρυνθούν και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά περιστατικά.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πέντε γυναίκες εργαζόμενες φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί στους χώρους του εργοστασίου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, ενώ λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και του μεγάλου θερμικού φορτίου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων. Πλέον επιχειρούν συνολικά 13 οχήματα με περίπου 40 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η μονάδα λειτουργούσε σε 24ωρη βάρδια, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν εύφλεκτα υλικά. Παράλληλα, στόχος των πυροσβεστών είναι να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μέχρι τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.