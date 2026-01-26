Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία – Αναφορές για τραυματίες και αγνοούμενους

Την ώρα της έκρηξης, στον χώρο του εργοστασίου εργάζονταν 12 άτομα. Εξ αυτών, τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, τέσσερις άντρες κατάφεραν να βγουν αλώβητοι, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες

Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα της Δευτέρας, στη γνωστή βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, της φωτιάς προηγήθηκε εκκωφαντική έκρηξη στις κτιριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με εργαζόμενο αυτόπτη μάρτυρα, σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Με την έκρηξη, που ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά, άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ το κτίριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Κατά την ίδια πηγή, την ώρα της έκρηξης, στον χώρο του εργοστασίου εργάζονταν 12 άτομα, καθώς έχει 24ωρη λειτουργία. Εξ αυτών, τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, τέσσερις άντρες κατάφεραν να βγουν αλώβητοι, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην περιοχή, οι τραυματίες είναι οκτώ.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο, ενώ έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα. Στο έργο της κατάσβεσης, συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Επιτόπου βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της περιοχής.

Σύμφωνα με το Trikalanews, η οδός Καρδίτσης έχει αποκλειστεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.