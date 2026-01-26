ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία – Αναφορές για τραυματίες και αγνοούμενους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την ώρα της έκρηξης, στον χώρο του εργοστασίου εργάζονταν 12 άτομα. Εξ αυτών, τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, τέσσερις άντρες κατάφεραν να βγουν αλώβητοι, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες
Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα της Δευτέρας, στη γνωστή βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, της φωτιάς προηγήθηκε εκκωφαντική έκρηξη στις κτιριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με εργαζόμενο αυτόπτη μάρτυρα, σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Με την έκρηξη, που ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά, άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ το κτίριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Κατά την ίδια πηγή, την ώρα της έκρηξης, στον χώρο του εργοστασίου εργάζονταν 12 άτομα, καθώς έχει 24ωρη λειτουργία. Εξ αυτών, τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, τέσσερις άντρες κατάφεραν να βγουν αλώβητοι, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην περιοχή, οι τραυματίες είναι οκτώ.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο, ενώ έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα. Στο έργο της κατάσβεσης, συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Επιτόπου βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της περιοχής.

Σύμφωνα με το Trikalanews, η οδός Καρδίτσης έχει αποκλειστεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από...

0
Οι σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες εντός του εργοστασίου, στο οποίο...

Φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Ανασύρθηκαν τρεις...

0
Τραγική εξέλιξη στη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα»...

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από...

0
Οι σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες εντός του εργοστασίου, στο οποίο...

Φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Ανασύρθηκαν τρεις...

0
Τραγική εξέλιξη στη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα»...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οι Έλληνες του εξωτερικού θα εκλέγουν τρεις βουλευτές με δικό τους ψηφοδέλτιο
Επόμενο άρθρο
Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα – Στο νοσοκομείο 8 εργαζόμενοι, αγνοούνται 5
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανοικτοί οι κλιματιζόμενοι χώροι των ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εορταστικό και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της...

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη «Βιολάντα» – Αγνοείται μία ακόμα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες εντός του εργοστασίου, στο οποίο...

Βορίζια: Στα δικαστήρια οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη – Δικάζονται στο Αυτόφωρο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την λεκτική επίθεση στην αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST