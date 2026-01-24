Οι Έλληνες του εξωτερικού θα εκλέγουν τρεις βουλευτές με δικό τους ψηφοδέλτιο

Νέα εκλογική περιφέρεια μόνο για τους αποδήμους.
Το μοντέλο της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές ήταν επιτυχημένο και η προσπάθεια επέκτασής του στις εθνικές εκλογές έχει ήδη προαναγγελθεί από την κυβέρνηση.
Το νομοσχέδιο, ωστόσο, θα είναι –σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής»– ευρύτερο, καθώς αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι ο απόδημος Ελληνισμός να αισθανθεί πως συμμετέχει ακόμη πιο ενεργά στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών μέσω του υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου επεξεργάζονται το τελευταίο διάστημα ένα νομοσχέδιο που θα έρθει πριν από το Πάσχα και δεν θα προβλέπει μόνο την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, αλλά και ακόμη μία ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή.
Στο συρτάρι του υπουργού Εσωτερικών βρίσκεται έτοιμη ρύθμιση που προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εκλογικής περιφέρειας «απόδημου Ελληνισμού». Δηλαδή οι απόδημοι Ελληνες δεν θα ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ελλάδας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα έχουν ένα δικό τους ψηφοδέλτιο με υποψηφίους από όλο τον κόσμο και θα επιλέγουν όχι μόνο κόμμα, αλλά, μέσω σταυρού, και δικό τους βουλευτή.
Το «ψηφοδέλτιο απόδημου Ελληνισμού» θα είναι κοινό. Δηλαδή ο κάτοικος ΗΠΑ θα μπορεί να σταυρώσει έναν υποψήφιο από την Αυστραλία, την Ευρώπη ή την Ασία ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, στέλνοντας στην ελληνική Βουλή «δικό του» βουλευτή.
Σήμερα η εκπροσώπηση του απόδημου Ελληνισμού υπάρχει, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω του Επικρατείας, όπου υποχρεωτικά υπήρχε ένας απόδημος Ελληνας στο ψηφοδέλτιο.
Η επιλογή, όμως, του προσώπου ήταν του κόμματος και δεν είχε τη δυνατότητα ο ψηφοφόρος του εξωτερικού να επιλέξει εκείνος ποιον θέλει, όπως προβλέπει η νέα ρύθμιση. Για την κυβέρνηση αυτό είναι μείζονος σημασίας, καθώς θεωρείται, και σωστά, πως η διαδικασία αυτή θα κινητοποιήσει τον Ελληνισμό του εξωτερικού και θα ενισχύσει τους δεσμούς του απόδημου Ελληνισμού με την πατρίδα, αφού πλέον θα υπάρχει απευθείας εκλογή στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το σχέδιο για να εφαρμοστεί προβλέπει την αξιοποίηση του εργαλείου των βουλευτών Επικρατείας, ώστε να εκλεγούν οι τρεις «απόδημοι Ελληνες» από τους 300 της Βουλής, καθώς παρέμβαση σε κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια θα άλλαζε την αναλογία εκπροσώπησης των πληθυσμών της χώρας, κάτι αντισυνταγματικό.
Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση από τις αμέσως επόμενες εκλογές όμως απαιτείται πλειοψηφία 200 βουλευτών. Εάν δεν περάσει άμεσα, τότε θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Και εδώ ξεκινάει και το πολιτικό παίγνιο.
Ο απόδημος Ελληνισμός με αυτή την κίνηση «ενισχύεται, εκπροσωπείται απευθείας» και «αυξάνει τη δυνατότητα ενίσχυσης των σχέσεων της Ελλάδας με το εξωτερικό, κάτι κομβικό σε πολλούς τομείς», σημειώνει κυβερνητική πηγή που έχει γνώση της ρύθμισης.
Η «κάλπη» του εξωτερικού έχει δείξει πως είναι αρκετά πιο μικρή από αυτό που θα μπορούσε να είναι βάσει του αριθμού των αποδήμων Ελλήνων και το βασικό μέλημα της κυβέρνησης, μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης, είναι να τη μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
Πηγή: http://kathimerini.gr