Ο λόγος που θα δουν αυξήσεις την επόμενη εβδομάδα μισθωτοί και συνταξιούχοι

Τι θα δουν στην τσέπη τους από τη μείωση της παρακράτησης φόρου.
Αύξηση των καθαρών αποδοχών τους θα διαπιστώσουν περίπου 4 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι την επόμενη εβδομάδα (εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου) λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου. Με την εφαρμογή των νέων κλιμάκων φορολογίας εισοδήματος που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνεται ο παρακρατούμενος φόρος και αντιστοίχως αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων.
Από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, που θα ξεκινήσουν τα λογιστήρια σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να καταθέτουν τους μισθούς, οι μισθωτοί θα διαπιστώσουν τα μικρά και μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.
Με την εκκαθάριση μισθοδοσίας Ιανουαρίου τα οφέλη από τη νέα κλίμακα της φορολογίας.
Τα περισσότερα κατευθύνονται στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους έως 30 ετών και σε όσους δηλώνουν εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ. Με βάση το νέο σύστημα, όσο αυξάνεται το εισόδημα και το μέγεθος της οικογένειας, τόσο μεγαλώνει και το φορολογικό όφελος.
Τα κέρδη ανά κατηγορία:
• Άγαμοι. Οι έχοντες εισοδήματα έως 20.000 ευρώ κερδίζουν 200 ευρώ ετησίως, με 30.000 ευρώ, 400 ευρώ και με 40.000 ευρώ, 600 ευρώ τον χρόνο.
• Οικογένειες με ένα παιδί. Τα οφέλη για την οικογένεια με ένα παιδί ξεκινούν από τα 400 ευρώ ετησίως για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, φθάνουν στα 800 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ και στα 1.000 ευρώ για εισόδημα 40.000 ευρώ.
• Οικογένειες με δύο παιδιά. Μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει όφελος 600 ευρώ το έτος. Με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται στα 1.200 ευρώ και με εισόδημα 40.000 ευρώ στα 1.400 ευρώ.
• Οικογένεια με τρία παιδιά. Για εισόδημα 20.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται στα 1.300 ευρώ, στις 30.000 ευρώ στα 2.100 ευρώ και στις 40.000 ευρώ στα 2.300 ευρώ. Οσο αυξάνεται το εισόδημα τόσο περιορίζονται και οι φόροι.
• Οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Τα οφέλη είναι πολλά και περισσότερα από κάθε άλλη κατηγορία. Συγκεκριμένα, μια οικογένεια με 4 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 27.100 ευρώ δεν πληρώνει κανένα φόρο. Μέχρι σήμερα η ίδια οικογένεια δεν πλήρωνε φόρο για εισόδημα 13.000 ευρώ. Ουσιαστικά το αφορολόγητο όριο υπερδιπλασιάστηκε.
Από την ανάλυση της νέας κλίμακας, οικογένεια με 4 παιδιά και εισόδημα 20.000 δεν πληρώνει κανένα φόρο, ενώ μέχρι τώρα πλήρωνε 1.680 ευρώ.
Με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος φθάνει στα 4.100 ευρώ και με 40.000 ευρώ εισόδημα το όφελος ανέρχεται στα 4.300 ευρώ. Δηλαδή ο φόρος, από 8.480 ευρώ, περιορίζεται στα 4.180 ευρώ.
Παραδείγματα
• Ενας πολύτεκνος με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
• Ενας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά) θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
• Ενας τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
Οι νέοι έως 30 χρόνων
Στους μεγαλύτερους κερδισμένους περιλαμβάνονται οι νέοι, καθώς η αναθεωρημένη κλίμακα, συν τις πρόσθετες μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, οδηγούν σε ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων.
Για νέους έως 25 ετών, οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εντάχθηκαν σχετικά νωρίς στην αγορά εργασίας θα έχουν μηδενική φορολογική επιβάρυνση στο σύνολο ή σε μεγάλο μέρος των αποδοχών τους. Ειδική μέριμνα υπάρχει και για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών, καθώς εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον εισαγωγικό συντελεστή 9%.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί ουσιαστικά το καθαρό εισόδημα των απασχολούμενων νέων. Για εργαζομένους έως 25 ετών το όφελος ισοδυναμεί σχεδόν με δύο μισθούς, καθώς η μείωση φόρου κυμαίνεται από 343 ευρώ (για άτομα με το ελάχιστο εισόδημα, 10.000-11.000 ευρώ) έως 2.483 ευρώ (για όσους βρίσκονται στο ανώτερο «σκαλοπάτι» και κερδίζουν 19.000-20.000 ευρώ).
Παραδείγματα για νέους
Νέος 25 ετών που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν δύο μισθούς.
Ενας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ.
Πηγή: http://kathimerini.gr