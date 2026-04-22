Ελευθερία Γιακουμάκη: «Φοβόμαστε ότι της έκανε κακό» λένε συγγενείς

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μετά και την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της – «Για να αυτοκτονήσει κάποιος που ήταν από τους πρώτους υπόπτους σίγουρα πάει το μυαλό μου ότι έχει κάνει κάτι κακό» αναφέρει ο αδελφός της

Φόβους ότι η Ελευθερία Γιακουμάκη είναι νεκρή εκφράζουν συγγενείς της. Τα ίχνη της 43χρονης χάθηκαν από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης την Κυριακή 19 Απριλίου όταν έφυγε από το σπίτι της οδηγώντας το αυτοκίνητό της και δεν γύρισε ξανά.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή μετά την αυτοκτονία του 40χρονου πρώην συντρόφου της, που είχε κληθεί για κατάθεση, καθώς έφερε ύποπτες γραντζουνιές στο πρόσωπο.

Όπως ανέφεραν στο Patris.gr, στενά συγγενικά της πρόσωπα, η 43χρονη ήταν ζευγάρι περίπου για ένα χρόνο με τον αυτόχειρα. «Καταλάβαμε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και της το είχαμε επισημάνει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αδελφός της και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που τον χώρισε.

«Ήταν μαζί περίπου ένα χρόνο. Για να πάει να κάνει κάτι τέτοιο στην αδερφή μου και στον εαυτό του θα λέγατε ότι ήταν με τα κανονικά του; Λογικό δεν θα ήταν να είχε προβλήματα, να είχε ψυχολογικά να είχε ένα εκατομμύριο πράγματα στο μυαλό του; Δεν ήταν ζευγάρι, είχαν χωρίσει. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Πιστεύω ότι της έχει κάνει κακό».

«Φοβόμαστε ότι της έχει κάνει κακό»

Ο 40χρονος είχε κληθεί το μεσημέρι της Τρίτης στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα, που χειρίζεται την υπόθεση της εξαφάνισης της 44χρονης Ελευθερίας. Ο άντρας εμφανίστηκε με γραντζουνιές στο πρόσωπο που, όπως είπε στους αστυνομικούς, οφείλονται στο γεγονός ότι έπεσε από το μηχανάκι.

«Για να αυτοκτονήσει κάποιος που ήταν από τους πρώτους υπόπτους σίγουρα πάει το μυαλό μου ότι έχει κάνει κάτι κακό» αναφέρει ο αδελφός της Ελευθερίας.

«Φεύγω και επιστρέφω σε δύο λεπτά»

«Φεύγω και επιστρέφω σε δύο λεπτά» είπε η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη σε μία φίλη της που συνάντησε τυχαία στο δρόμο, στο χωριό Δαφνές. Η συνάντηση τους έγινε το πρωί της Κυριακής 19/4 ενώ η γυναίκα επέβαινε στο αυτοκίνητο της, ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου.

Η Ελευθερία είχε στείλει και ένα μήνυμα στον μεγάλο της γιο ότι θα του τηλεφωνήσει, όμως δεν επικοινώνησε ποτέ με τα παιδιά της.