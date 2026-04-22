Ηράκλειο:Παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Δούκα “ΙΧΩΡ Το Αίμα των Θεών” από το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και τις Εκδόσεις Παπαζήση

Το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και οι Εκδόσεις Παπαζήση

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου

του

Γιώργου Δούκα, “ΙΧΩΡ Το Αίμα των Θεών”.

Παρασκευή 24 Απριλίου, και ώρα 19:30

Αίθουσα Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Ομιλητές

Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, πρώην Βουλευτής & Νομάρχης Ηρακλείου

Γαλάτεια Κοζανίδη, Δικηγόρος

Μιχάλης Σφακιανάκης, Δικηγόρος και θεατρικός συγγραφέας

Συντονίζει

Στέλιος Ζερβός, Δημοσιογράφος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Όταν ο Ιχώρ του γίγαντα φρουρού Τάλω χύνεται ατιμασμένος στη γη της Κρήτης και φτάνει στον Άδη, ο θεός του Κάτω Κόσμου Πλούτωνας εξοργίζεται και ζητάει εκδίκηση. Γνωρίζοντας πως η Κρήτη είναι η γενέτειρα και το αγαπημένο μέρος του αιώνιου εχθρού και αδελφού του, του θεού Δία, που άφησε ατιμώρητη τη βέβηλη αυτή πράξη, εξυφαίνει σχέδιο για την καταστροφή της.

Στο στόχαστρό του και ο βασιλιάς και γιος του Δία Μίνωας, που ευθύνεται για την ατίμωση του Ιχώρ. Ξεσπάει τότε ένας πόλεμος ανάμεσα στους θεούς των δύο κόσμων. Μάταια η τροφός του Δία και παρθένα ιέρεια Αέναη προειδοποιεί πως η καταστροφή θα έλθει από τη θάλασσα προμηνύοντας τον άδικο αφανισμό του Μινωικού πολιτισμού.

Ο Μίνωας, που είχε καταληφθεί από έναν Ολύμπιο και φθονερό θεό, της στερεί τη δύναμη να χρησμοδοτεί και τη φυλακίζει σε έναν καινούργιο ναό μακριά από την κορυφή του Ίδη.

Η Αέναη, όμως, έχοντας την αμέριστη βοήθεια του θεού Ηέλιου, αλλά και της πανίσχυρης και κοσμογόνου Γαίας που της δίνει πίσω τη δύναμή της, επικαλείται όλα τα κρυμμένα και υπερφυσικά στοιχεία του σύμπαντος και καταφέρνει να αλλάξει τη ρότα του χρόνου για να σωθεί η Κραταιά γη από το άγος, επειδή ατιμάστηκε ο Ιχώρ, το αίμα των θεών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Γιώργος Δούκας γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1974 στη Λάρνακα ενόσω εκτυλισσόταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετακόμισε στην Αθήνα σε ηλικία δεκαοκτώ ετών και σε συνέχεια μουσικών του σπουδών ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι και την δισκογραφία. Το βάπτισμα του θεατρικού συγγραφέα το πήρε με το μουσικοθεατρικό του έργο «Τριπλοπενιές-Πρόβα Φονικού» που ανέβηκε στη σκηνή το 2015.

Ακολούθησε το θεατρικό του έργο για παιδιά «Οι περιπέτειες του Μίνι-Μίου» (2016). Δυο χρόνια αργότερα μετέφρασε στα ελληνικά το επίσης θεατρικό έργο για παιδιά «Τα Στρουμφάκια σώζουν την Άνοιξη» και το 2019 το «WINX Το πάρτυ του Φωτός». Σε συνεργασία του με τα Υπουργεία Παιδείας και Περιβάλλοντος έγραψε ένα ακόμα παιδικό βιβλίο με τίτλο «Μια περιπέτεια ανακύκλωσης» με θέμα την κυκλική οικονομία στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα «Με το παράξενο όνομα Κοραμά». Το 2026 έγραψε το συλλεκτικό λεύκωμα «Στον Πατρινό ρυθμό», που τέλεσε έκδοση υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ως το πρώτο έργο του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα και παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας.