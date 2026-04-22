Οι αποφάσεις της 10ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου συνεδρίασε στις Γούρνες και προχώρησε ομόφωνα στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, την ενίσχυση κοινωνικών δομών, την προστασία του περιβάλλοντος και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Σε εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη «Ενδυνάμωση και Ψηφιακή Ασφάλεια Ηλικιωμένων στον Δήμο Χερσονήσου», στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου 2023‑2027. Η πράξη αφορά δράσεις στήριξης και ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων δημοτών, με στόχο την ασφάλεια και την ενεργή συμμετοχή τους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της πράξης «Διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος σε επιλεγμένες θέσεις ενδιαφέροντος του Δήμου Χερσονήσου», καθώς και η εγγραφή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Η πράξη εντάσσεται στο ίδιο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER και αφορά την ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος.

Εγκρίθηκε επίσης η μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη «Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής Εκκλησίας», με στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη του συγκεκριμένου κτηρίου ως χώρου πολιτισμού.

Η Επιτροπή διατύπωσε ομόφωνα τις απόψεις της επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 295 κλινών, στη θέση Κουκί του Δήμου Χερσονήσου. Εγκρίθηκε ακόμα, η διαδικασία σύναψης της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας‑πλαίσιο για την προμήθεια λιπαντικών, που καλύπτει τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου.

Εγκρίθηκαν τέλος, οι δαπάνες της πάγιας προκαταβολής των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και κάλυψη των άμεσων αναγκών τους.

