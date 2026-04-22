Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – ΒΟΑΚ: “πράσινο φως” για την προσχώρηση AKTOR – METLEN στην παραχώρηση του Χανιά – Ηράκλειο μαζί με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Το πράσινο φως του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πήρε η πώληση μεριδίων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε AKTOR & METLEN από την σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ στο τμήμα (Κίσσαμος) – Χανιά-Ηράκλειο.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην απόφαση, το υπουργείο συναινεί στην σκοπούμενη μεταβίβαση μετοχών. Συνολικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μεταβιβάζει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου και αυτό μοιράζεται ως κάτωθι: το 36% στην AKTOR GROUP (24% ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-12% AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ). Το υπόλοιπο 24% μεταβιβάζεται στην METLEN ENERGY & METALS.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση η συναίνεση αυτή είναι με την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να λάβει κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση προς τούτο και, ιδίως, τυχόν απαιτούμενη

έγκριση συγκέντρωσης από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού, καθώς και τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις των Δανειστών και όποιες λοιπές ενέργειες προβλέπονται στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις και να ενημερώσει το Δημόσιο αμελλητί από τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων και την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.

Παράλληλα αλλάζει και η σύνθεση του Υπεργολάβου Μελέτης-Κατασκευής. Η ΤΕΡΝΑ που είχε αναλάβει το 100% του συγκεκριμένου ρόλου, πλέον θα τον μοιράζεται αναλογικά, δηλαδή η ΤΕΡΝΑ πλέον με 40%, η AKTOR με 30% και η ΜΕΤΚΑ με 30%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η “παρθενική” συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ σε έργο παραχώρησης σε υπεραστικό αυτοκινητόδρομο. Η μεγάλη τεχνική εταιρεία έχει στο portfolio της την συμμετοχή στο Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης μαζί με την ΑΒΑΞ (που είναι η leader του σχήματος).

Προχωρά η κατάληψη χώρων
Στο κατασκευαστικό γίγνεσθαι του έργου τώρα, είχαμε εχθές την επίσκεψη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ. Σε αυτή την επίσκεψη όπως έγινε γνωστό μαζί με τα έργα, τρέχουν και έργα οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση στο τμήμα Κολυμπάρι-Χανιά και από το Ηράκλειο μέχρι τα Λινοπεράματα.

Παράλληλα έχει προχωρήσει συμβιβαστικά η υιοθέτηση των περισσότερων προτάσεων από τους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τις παρακάμψεις των συγκεκριμένων περιοχών προκειμένου να μην συνεχιστεί η εμπλοκή στα δύο σημεία.

Ο υπουργός ΥΠΟΜΕ σημείωσε επίσης ότι προχωρούν και οι μελέτες για το τμήμα Άγιος Νικόλαος-Σητεία προκειμένου στο μέλλον να επεκταθεί ο Κρητικός αυτοκινητόδρομος.

Οι 3 εργολαβίες
Να Θυμίσουμε πως ο ΒΟΑΚ κατασκευάζεται στα πλαίσια 3 εργολαβιών. Η πρώτη αφορά στην παραχώρηση του τμήματος Κίσσαμος-Χανιά-Ηράκλειο μήκους 187 χιλιομέτρων και η οποία υπεγράφη το 2025. Η εργολαβία αυτή διανύει τους πρώτους μήνες κατασκευών και αν δεν έχουμε στο μέλλον καθυστερήσεις ενδέχεται να την δούμε να ολοκληρώνεται κατά πάσα πιθανότητα το 2031.

Πιο προχωρημένα είναι τα άλλα δύο έργα. Το πρώτο αφορά στην σύμβαση ΣΔΙΤ για το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη μήκους 22,5 χιλιομέτρων. Αυτό το έργο έχουν αναλάβει από κοινού ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-AKTOR GROUP. Εδώ έχουμε πιο εκτεταμένες εργασίες και αν δεν έχουμε άλλες καθυστερήσει τότε ενδέχεται το 2028 να δούμε το έργο να ολοκληρώνεται.

Τέλος έχουμε και το δημόσιο έργο για το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος μήκους 14,5 χιλιομέτρων. Αυτή η εργολαβία είναι επίσης αρκετά πιο προχωρημένη και τρέχει από την AKTOR. Προς το παρόν η επίσημη ημερομηνία ολοκλήρωσης του τμήματος είναι η 30η Ιουνίου αλλά είναι θέμα χρόνου να δοθεί νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου.https://ypodomes.com/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
