Ελλάδα – Δανία 0-3: Δύσκολη βραδιά και βαριά ήττα

Η Εθνική πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνιση επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επιτρέποντας στην Δανία να πετύχει εύκολη νίκη

Η Δανία δεν ήταν Λευκορωσία και η Εθνική έκανε μεγάλο πισωγύρισμα! Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση και ηττήθηκε με 0-3 από τους Σκανδιναβούς στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Έτσι, σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποχώρησε από την πρώτη στην τρίτη θέση του ομίλου και πλέον η «υπόθεση πρωτιά» δυσκολεύει πολύ ενόψει της συνέχειας. Στα αρνητικά και τα τρία γκολ παθητικό αφού στις ισοβαθμίες μετρά πρώτα η διαφορά τερμάτων.

Πώς ξεκίνησαν

Με μία αλλαγή σε σχέση με το ματς κόντρα στη Λευκορωσία παρατάχθηκε η Εθνική απέναντι στη Δανία και αυτή ήταν ο Κωνσταντέλιας αντί του Μπακασέτα. Ο Τζολάκης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα ήταν οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας. Οι Κουρμπέλης, Ζαφείρης ήταν στον άξονα, Καρέτσας και Τζόλης στα άκρα της επίθεσης, με τον «Ντέλια» πίσω από τον Παυλίδη.

Με εκπλήξεις ξεκίνησε η Δανία καθώς στον πάγκο έμεινε τόσο ο Ντόλμπεργκ όσο και ο Χόιλουντ. Στο τέρμα ήταν ο Σμάιχελ και στην άμυνα οι Ράσμους Κρίστενσεν, Άντερσεν, Αντρέας Κρίστενσεν και Μέλε. Στον άξονα ήταν οι Χόιμπιεργκ, Χιούλμαντ και Φρόχολντ, ενώ την τριάδα της επίθεσης αποτελούσαν οι Μπιέρεθ, Όλσεν και Ντάμσγκαρντ.

Πολλά λάθη, μοιραία ήρθε το 0-1

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ίσως το χειρότερο επί Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, με το ένα λάθος να διαδέχεται το άλλο και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι ασύνδετο. Η Δανία με φουλ ένταση και πίεση ψηλά μετά το δεκάλεπτο είχε τον απόλυτο έλεγχο, πέτυχε ένα γκολ και είχε τις ευκαιρίες για περισσότερα ως την ανάπαυλα.

Στο 22’ ο Βιαγιαννίδης λίγο έλειψε να βάλει αυτογκόλ σε απρόσεκτο διώξιμό του ενώ στο 30’ από κλέψιμο στον Κωνσταντέλια ο Φρόχουλντ πλάσαρε έξω από πλάγια θέση εντός περιοχής. Στο επόμενο λεπτό ο Μπιέρεθ ολομόναχος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω στον Τζολάκη κα στο 32’ η Δανία άνοιξε το σκορ.

Ο Κουρμπέλης έκανε ακόμη ένα λάθος έξω από την περιοχή, στη συνέχεια έχασε και τον αντίπαλό του, με τον Ντάμσγκαρντ να πιάνει ωραίο σουτ και να κάνει το 0-1. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να συνέλθει με τίποτα και στο 45+2’ ο Τζολάκης έσωσε το δεύτερο γκολ με τρομερή επέμβαση με το πόδι σε φάουλ του Χόιμπιεργκ.

Κατάρρευση…

Στο δεύτερο μέρος ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς Μπακασέτα και Μασούρα αντί των Κωνσταντέλια και Καρέτσα, η Εθνική έδειξε να έχει μεγαλύτερη διάθεση αλλά τίποτα περισσότερο. Η Δανία δεν ένιωθε απειλή και στο 62’ βρήκε δεύτερο γκολ με τρόπο που φανέρωσε ακριβώς το πρόβλημα της Εθνικής.

Ο Αντρέας Κρίστενσεν έκανε βόλτα στον άξονα χωρίς να τον μαρκάρει κανείς και με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 0-2. Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, αλλά η μοναδική της καλή στιγμή στο ματς ήταν ένα διαγώνιο σουτ του Παυλίδη στο 67′ και στο 81′ ήρθε το 0-3. Ο Ντόργκου έβγαλε στον Φρόχολντ, εκείνος πρόλαβε τον Τζολάκη στην έξοδο, πλάσαρε στο δοκάρι σε κενό τέρμα και στην επαναφορά ο Χόιλουντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η πίεση των Δανών υποχρέωσε την Ελλάδα σε πάρα πολλά λάθη που τα εκμεταλλεύτηκε η Δανία και πήρε εύκολη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Κρίστενσεν ήταν καθοριστικό, σε ένα σημείο που η Εθνική έδειχνε να έχει ισορροπήσει κάπως.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δύσκολα να βρεις διακριθέντα σε αυτό το ματς, αλλά ο Κουρμπέλης ήταν ένα κλικ χειρότερος από όλους με πάρα πολλά λάθη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Λιθουανό Ρούμσας που δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

32’ Ντάμσγκαρντ, 62’ Α. Κρίστενσεν, 81’ Χόιλουντ

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης (75′ Ιωαννίδης), Κουρμπέλης (64′ Σιώπης), Τζόλης (83′ Πέλκας), Καρέτσας (46′ Μπακασέτας), Κωνσταντέλιας (46′ Μασούρας) και Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Μέλε (90′ Γκρόνμπεκ), Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Φρόχολντ (82′ Λάρσεν), Όλσεν (63′ Ντρόγκου), Ντάμσγκαρντ (83′ Ο’ Ράιλι) και Μπιέρεθ (63′ Ρ. Χόιλουντ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την τρίτη αγωνιστική η Εθνική παίζει εκτός έδρας με την Σκωτία (9/10) ενώ η Δανία φιλοξενείται από τη Λευκορωσία (9/10).