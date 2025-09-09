Guardian: ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεγάλο ελληνικό αγροτικό σκάνδαλο – Σχεδιασμένο από την πολιτική ελίτ, πληρωμένο από τους απλούς πολίτες

Σε ένα άρθρο που «στάζει δηλητήριο» και υπογράφει για τον Guardian o Alexander Glapp αντικατροπτίζεται η εντύπωση που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρώπη η οποία δείχνει μάλλον την έκπληξη της για την έκτασή του αλλά και τις πολιτικές του ρίζες και γκρεμίζει τον ισχυρισμό περί «πονηρών κρητικών κτηνοτρόφων». Το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε:

Κάτι παράξενο συμβαίνει στην Ελλάδα: ζώα εμφανίζονται από το πουθενά. Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα κρατικά στοιχεία, ο πληθυσμός των προβάτων στην Κρήτη… υπερδιπλασιάστηκε. Τα ίδια αρχεία, όμως, εμφανίζουν κι άλλες περίεργες «τάσεις» σε ολόκληρη τη χώρα: οι πλαγιές του Ολύμπου φέρονται να είναι σκεπασμένες με φυτείες… μπανάνας, στρατιωτικά αεροδρόμια υψηλής ασφαλείας έχουν «μετατραπεί» σε ελαιώνες, ενώ οι βοσκότοποι για κατσίκια και αρνιά, αν πιστέψει κανείς τα χαρτιά, εκτείνονται… πέρα από τη στεριά, μέσα στα κρυστάλλινα βάθη των γύρω θαλασσών.

Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι τόσο εξωφρενικοί όσο και προσοδοφόροι – και οδηγούν σε ένα ντροπιαστικό σκάνδαλο που ταρακουνά την ελληνική πολιτική σκηνή: την αποκάλυψη ότι, για χρόνια, τεράστια ποσά από ευρωπαϊκά κονδύλια τσέπωναν άτομα που τα δήλωναν ως επιδοτήσεις για ανύπαρκτες αγροτικές δραστηριότητες.

Η μηχανή των επιδοτήσεων

Το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ – περισσότερο από ό,τι δίνεται συνολικά σε εκπαίδευση, πρόνοια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας— πηγαίνει για την επιδότηση της γεωργίας των κρατών-μελών.

Όσο περισσότερα τα ζώα, τόσο περισσότερη γη παραχωρείται για βόσκηση· κι όσο περισσότερη η γη, τόσο περισσότερα τα χρήματα. Στην Ελλάδα, οι αγροτικές επιδοτήσεις από τις Βρυξέλλες φτάνουν περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως — ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του διογκωμένου ετήσιου στρατιωτικού προϋπολογισμού της χώρας.

Με μια πρώτη ματιά, το αναδυόμενο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) —το οποίο πήρε το όνομά του από τον κρατικό φορέα που διαχειρίζεται τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις— θα μπορούσε να εκληφθεί ως πράξη… εκδίκησης: δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση και τα εξευτελιστικά μέτρα λιτότητας που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες στην ελληνική εργατική τάξη, μήπως οι «πονηροί» Κρητικοί κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να «εφεύρουν» εκατομμύρια πρόβατα-φαντάσματα και να «πάρουν πίσω» τα λεφτά από τις Βρυξέλλες;

Δελεαστική ερμηνεία, αλλά η πραγματικότητα φαίνεται διαφορετική. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει πλέον περισσότερο με μεθοδευμένη απάτη που στήθηκε με την καθοδήγηση της ίδιας πολιτικής ελίτ που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία.

Ένα τεράστιο σκάνδαλο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων αποκάλυψε πώς πραγματικά λειτουργεί η εξουσία στην Ελλάδα.

Η έρευνα της Ευρώπης

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με έδρα το Λουξεμβούργο, ξεκίνησε το 2020 και μιλά για «οργανωμένη συστηματική κατάχρηση» σε κρατικό επίπεδο. Οι ρίζες της φαίνεται να φτάνουν τουλάχιστον πίσω στο 1998, αλλά η κατάσταση εκτοξεύθηκε μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2019.

Ελεγκτές παρακάμπτονταν συστηματικά, αγροτεμάχια «περνούσαν» από το όνομα του ενός στο όνομα του άλλου, μόνο και μόνο στα χαρτιά. Η Κρήτη εμφανιζόταν… στατιστικά να «φιλοξενεί» το 50% των προβάτων της Ελλάδας, την ώρα που παρήγαγε λιγότερο από το 10% του πρόβειου γάλακτος της χώρας! Πληθυσμοί μελισσών υποτίθεται ότι διπλασιάζονταν σε νησιά που ρήμαζαν από πυρκαγιές ή παρατεταμένη ξηρασία.

Δύο πρώην Έλληνες υπουργοί φέρονται να «βοηθούσαν και να υποκινούσαν» συστηματικά την υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων.

Ποιος κερδίζει, ποιος πληρώνει

Οι χιλιάδες πλαστές ή διογκωμένες αιτήσεις εγείρουν αμείλικτα ερωτήματα:

Πού πήγαν τα χρήματα;

Ποιος ωφελήθηκε;

Η έρευνα συνεχίζεται υπό την Λάουρα Κοβέσι, επικεφαλής της EPPO, γνωστή στις Βρυξέλλες για τη σκληρή της στάση κατά της διαφθοράς, όταν ως επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς της Ρουμανίας είχε στείλει στη φυλακή εκατοντάδες πολιτικούς.

Ήδη, η έρευνα δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βαθιά μπλεγμένη.

13 βουλευτές της εμπλέκονται

Εμπλεκόμενοι επίσης ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ

Ένας υπουργός και τέσσερις υφυπουργοί αναγκάστηκαν να παραιτηθούν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει» και υπόσχεται «κάθαρση», αλλά αποφεύγει να δεχθεί πλήρη κοινοβουλευτική διερεύνηση. Ο ίδιος είχε λάβει ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις από το 2014 έως το 2021.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό ήταν νόμιμο, καθώς δεν ήταν υποχρεωμένος να παραιτηθεί από «ιστορικά κληρονομημένα δικαιώματα». Η αντιπολίτευση όμως επιμένει:

«Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;»

αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τόνισε:

«Ο κ. Μητσοτάκης είτε είναι συνένοχος, είτε εκβιάζεται από τους υπουργούς του.»

Το παρασκήνιο της εξουσίας

Το σκάνδαλο αποκάλυψε και τον μηχανισμό άσκησης εξουσίας στην Ελλάδα:

Τρεις πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσπάθησαν να μπλοκάρουν ύποπτες αιτήσεις, παραιτήθηκαν ή εκπαραθυρώθηκαν.

3.500 ύποπτες αιτήσεις αποζημιώσεων επιχειρήθηκε να σταματήσουν από τον πρώτο.

Ο δεύτερος μπλόκαρε 9.000 πληρωμές… και εκδιώχθηκε επίσης.

Παράνομες πληρωμές περνούσαν με εντολές «άνωθεν».

Όταν οι Ευρωπαίοι ελεγκτές έφταναν στην Κρήτη, οι τοπικοί αγρότες προειδοποιούνταν εκ των προτέρων για να «μετακινήσουν» κοπάδια και να δημιουργήσουν επίπλαστες εικόνες.

Η ροή ευρωπαϊκού χρήματος φέρεται να επηρέασε και εκλογικές ισορροπίες. Το παραδοσιακά «πράσινο» και «κόκκινο» νησί της Κρήτης πέρασε για πρώτη φορά μαζικά στη Νέα Δημοκρατία το 2023 — γεγονός που η κυβέρνηση απορρίπτει ως «επιστημονική φαντασία».

Ο λογαριασμός στους Έλληνες φορολογούμενους

Ας το πούμε ξεκάθαρα: οι Έλληνες φορολογούμενοι θα ξαναπληρώσουν το μάρμαρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει πρόστιμο 415 εκατ. ευρώ.

Για να καλυφθεί, κάθε ένας από τα 10 εκατ. Έλληνες θα πρέπει να δουλέψει οκτώ ώρες αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό. Και αυτό είναι μόνο η αρχή: περισσότερα πρόστιμα αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Η «νέα Ελλάδα» και η παλιά σήψη

Για έξι χρόνια, ο Μητσοτάκης υπόσχεται στους πολίτες ότι «καθαρίζει» το κράτος και χτίζει μια «νέα Ελλάδα». Αλλά κάθε κρίση αποκαλύπτει την ίδια βαθιά παθογένεια:

2022: Ο ανιψιός του, γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, παραιτείται μετά το σκάνδαλο παρακολουθήσεων· δύο χρόνια μετά, συζητείται η επιστροφή του.

2023: Ο υπουργός Υποδομών παραιτείται μετά το δυστύχημα των Τεμπών με 57 νεκρούς — και λίγους μήνες μετά επιστρέφει στη Βουλή.

Τα σκάνδαλα αντιμετωπίζονται σαν «επικοινωνιακά εμπόδια». Το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική ελίτ που εναλλάσσεται στην εξουσία με ασυλία, αλλά οι πολίτες που… απαιτούν συνέπειες.

Η Ελλάδα, που διαφημίζεται ως «αναδυόμενο τεχνολογικό hub» γεμάτο ξένες επενδύσεις, αποδεικνύεται ότι για τους περισσότερους παραμένει μια οικονομική ψευδαίσθηση.

Και όλο και περισσότερο, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: μια χώρα όπου οι πολίτες καλούνται να πιστεύουν ότι η διαφθορά που τους λεηλατεί… είναι απλώς προϊόν της φαντασίας τους.