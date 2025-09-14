Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, καθώς επικράτησε της Φινλανδίας 92-89 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Η Ελλάδα ανεβαίνει και πάλι στο βάθρο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα το 2009. Παρότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους (85-69) το ματς απέκτησε χαρακτήρα… θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Κι αυτό καθώς οι Φινλανδοί έκαναν ένα αδιανόητο σερί στο τελευταίο τρίλεπτο, όμως δεν κατάφεραν να γυρίσουν το ματς και ηττήθηκαν από την γαλανόλευκη! Μεγάλη εμφάνιση από όλα τα παιδιά, με την Εθνική να έχει σε πολύ καλή μέρα τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Βασίλη Τολιόπουλο που οδήγησαν επιθετικά την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η Εθνική μας ομάδα σε αντίθεση με όσα έκανε απέναντι στην Τουρκία, ξεκίνησε με σφυγμό το ματς και παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πήρε προβάδισμα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, χάρη σε δύο περιφερειακά σουτ του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και στο εκρηκτικό ξεκίνημα του Γιάννη και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η Ελλάδα στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν μπροστά με 12-8. Η Εθνική μας συνέχισε να σουτάρει πού καλά πίσω από τα 6.75μ. και να παίζει πολύ καλή άμυνα και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με +9 και σκορ 24-15. Ο Ντόρσεϊ είχε 9 πόντους και ¾ τρίποντα, ενώ ο Γιάννης είχε 6 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Φινλανδία παρουσιάστηκε βελτιωμένη, με τον Μούρινεν να έρχεται από τον πάγκο και να γίνεται παράγοντας του ματς με πέντε πόντους. Στη συνέχεια η Εθνική μας ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο και στο +10, με σκορ 36-26. Σε εκείνο το σημείο οι «λύκοι» και πάλι αντέδρασαν και μείωσαν στο -4 στο 17’ και σκορ 37-33. Στη συνέχεια η Εθνική μας πάτησε γκάζι και με τον Τολιόπουλο και τον Γιάννη να κάνουν πάρτι, η Ελλάδα ξέφυγε με +14 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και σκορ 48-34. Ο Ντόρσεϊ είχε 11 πόντους, ο Γιάννης 16 και ο Τολιόπουλος 9 στο πρώτο μέρος. Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η Φινλανδία έτρεξε ένα σερί και έκοψε τη διαφορά στη μέση, από το -14, στο -7 και σκορ 56-49 με τρίποντο του Μάρκανεν. Η εθνική έφερε και πάλι τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο και στο +10 με τρίποντο του Τολιόπουλου, στο 27’. Η Εθνική μας ομάδα έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο και πάλι με διψήφια διαφορά στο +13 με 69-56 και τον Γιάννη να κάνει θραύση με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε, με τρίποντο του Μήτογλου για το 73-59, με τρίποντο του Τολιόπουλου για το 76-63, με καλαθάρα του Γιάννη για το +15 και με τριποντάρα του Ντόρσεϊ για το 81-64 στα 4:31 πριν από το φινάλε. Κι ενώ όλα έδειχναν με το μέρος μας, η Φινλανδία απάντησε με επί μέρους 5-18 για να μειώσει στους τέσσερις με τρίποντο του Ενκάμουα στα 54.9″. Ο Γιάννης απάντησε με γκολ-φάουλ για το 89-83 στα 50.4″, ο Μάρκανεν απάντησε με τρίποντο για το 89-86, η Εθνική σπατάλησε κατοχή προσπαθώντας να φάει χρόνο και στα 20.3″ ο Λιτλ έβαλε βολές για το 89-87. Ακολούθησε 1/2 από τον Σλούκα για το 90-87, πριν ο Παπανικολάου χρεωθεί με φάουλ σε τρίποντο του Βάλτνονεν στα 5.7″. Ο Φινλανδός είχε 2/3, αστόχησε στην τρίτη, ο Γιάντουνεν αστόχησε σε φόλοου κι ο Γιάννης πήρε το ριμπάουντ και τις βολές στα 4″. Και τις έβαλε. Οι διαιτητές: Βάσκες, Κόντε, Ανάγια Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89 Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τολιόπουλος 15 (4/10 τρίποντα), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30 (9/11 δίποντα, 12/16 βολές, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2) Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2 τρίποντα, 8/11 βολές), Μαξούνι (0/6 σουτ), Μάρκανεν 19 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2)