Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, καθώς επικράτησε της Φινλανδίας 92-89 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα σε λίγο…