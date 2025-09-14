ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, καθώς επικράτησε της Φινλανδίας 92-89 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Περισσότερα σε λίγο…

ΠΚ team
ΠΚ team
