Ελληνικές εξαγωγές: Έξι στους δέκα κλάδους σε άνοδο – Πώς κινήθηκαν οι εξαγωγές το 2025

Οριακή άνοδος τον Δεκέμβριο και καθαρή αύξηση 2% χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές το 2025, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων

Μικτή εικόνα παρουσιάζει η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το 2025, όπως προκύπτει από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Παρά τη συνολική μείωση των εξαγωγών όταν συμπεριλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή, η εικόνα χωρίς αυτά είναι σαφώς θετικότερη, με αύξηση 2% σε ετήσια βάση και έξι από τους δέκα βασικούς κλάδους να κινούνται ανοδικά.

Ελληνικές εξαγωγές: Οριακή άνοδος των εξαγωγών τον Δεκέμβριο

Τον Δεκέμβριο του 2025, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30,2 εκατ. ευρώ ή κατά 0,7%, φθάνοντας τα 4,11 δισ. ευρώ, έναντι 4,08 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση ήταν ακόμη πιο περιορισμένη, στο 0,4%, με την αξία των εξαγωγών να διαμορφώνεται στα 3,07 δισ. ευρώ από 3,05 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένη μόλις κατά 11,9 εκατ. ευρώ.

Αύξηση εισαγωγών και διεύρυνση του ελλείμματος

Οι εισαγωγές κινήθηκαν επίσης ανοδικά τον Δεκέμβριο του 2025, αυξημένες κατά 1,5% ή 113,6 εκατ. ευρώ, και ανήλθαν στα 7,66 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 8,8% ή 514,9 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 6,39 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 2,4% και διαμορφώθηκε στα 3,55 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε κατά 17,8% ή κατά 503 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 3,33 δισ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα του 2025

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου (Ιανουάριος–Δεκέμβριος 2025), οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν κατά 2,8% και διαμορφώθηκαν στα 48,60 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,40 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2% ή κατά 725,6 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 36,92 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 4,1% και ανήλθαν στα 82,12 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, ωστόσο, καταγράφηκε αύξηση 2,4% ή 1,55 δισ. ευρώ, με τις εισαγωγές να φθάνουν τα 66,48 δισ. ευρώ.

Το εμπορικό έλλειμμα στο σύνολο του 2025 μειώθηκε κατά 5,9%, στα 33,52 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε στα 29,57 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές και ο γεωγραφικός προσανατολισμός

Τον Δεκέμβριο του 2025, οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 11,8%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 11,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση προς την ΕΕ ήταν 5,4% και η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες 8%.

Το μερίδιο των εξαγωγών προς την ΕΕ αυξήθηκε στο 58,2% από 52,4% τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή ανήλθε στο 65,9%. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή προς την ΕΕ αυξήθηκαν ελαφρώς (3,5%), ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφηκε υποχώρηση (-0,7%).

Η εικόνα ανά κλάδο προϊόντων

Τον Δεκέμβριο του 2025, πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν σε τέσσερις από τους δέκα βασικούς κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-1,3%), Βιομηχανικά (-7,1%), Λάδια (-20,8%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-86,3%).

Αντίθετα, αυξημένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, Τρόφιμα (12,9%), των Μηχανημάτων (9,6%), των Χημικών (8,4%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (8%), των Πρώτων Υλών (1,4%) και των Ποτών & Καπνού (18,5%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σημείωσε ότι ο Δεκέμβριος παρουσίασε ισχνή αύξηση 0,4% χωρίς τα πετρελαιοειδή, επισημαίνοντας πως οι οκτώ από τους δώδεκα μήνες του 2025 είχαν θετικό πρόσημο. Τόνισε ότι η συνολική μείωση των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στη σημαντική πτώση των πετρελαιοειδών, ενώ χαρακτήρισε θετική την καθαρή αύξηση 2% των εξαγωγών χωρίς αυτά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη παραμένει ο βασικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών, ενώ αναφέρθηκε και στη μικρή υποχώρηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ (-0,3%) , με ταυτόχρονη αύξηση των εισαγωγών από τη χώρα αυτή.