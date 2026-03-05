Αναζήτηση
Εμμανουήλ Κουτσάκης – Ένα νέο αστέρι της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ)

Ο πιανίστας Εμμανουήλ Κουτσάκης, 10 ετών, καταγόμενος από την Κρήτη, είναι μαθητής της Ε’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε σε ηλικία πέντε ετών, οπότε και μαθήτευσε αρχικά στη μουσική ανάγνωση πριν ακόμη μάθει την αλφαβήτα.

Έχει αποσπάσει 20 Πρώτα Βραβεία και 2 Grand Prix σε Παγκόσμιους και Πανελλήνιους μουσικούς διαγωνισμούς, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του εξέλιξη. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, με κορυφαίο σταθμό την εμφάνισή του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.

Την γενικότερη μουσική του καθοδήγηση έχει αναλάβει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΣΟΝΕ κ. Ευάγγελος Αραμπατζής.

Ασχολείται ενεργά με την σύνθεση, την διασκευή και την συγγραφή στίχων. Από το 2025 αποτελεί μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, συνεχίζοντας την πορεία του με αφοσίωση και συνέπεια στον χώρο της μουσικής.

Πρίν λίγες ημέρες εμφανίστηκε στην Καθιερωμένη Κοπή Πίτας της ΣΟΝΕ στην Θεσσαλονίκη όπου την εκδήλωση τίμησε ο Διεθνούς Φήμης Σολίστ πιάνου Βασίλης Βαρβαρέσος. Ο κ. Βαρβαρέσος ενθουσιασμένος ακούγοντας τον μικρό Εμμανουήλ να ερμηνεύει κλασικά δεξιοτεχνικά δύσκολα κομμάτια στο πιάνο και μια δική του διασκευή τον επιβράβευσε και τον συνεχάρη για την εξαιρετική του πιανιστική παρουσίαση.

Ρέθυμνο:4 απολυμαντικοί σταθμοί στα πλαίσια της πρόληψης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και της ενίσχυσης της βιοασφάλειας,
Εκδήλωση από την Περιφέρεια Κρήτης: «Πρόληψη – Φροντίδα – Γνώση. Ωδή στη Γυναίκα» για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
