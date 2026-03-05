Εκδήλωση από την Περιφέρεια Κρήτης: «Πρόληψη – Φροντίδα – Γνώση. Ωδή στη Γυναίκα» για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 20:00 εκδήλωση με θέμα: «Πρόληψη – Φροντίδα – Γνώση. Ωδή στη Γυναίκα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη της πρόληψης ως δικαίωμα, συνειδητή επιλογή και ουσιαστική στάση ζωής.

Στην αφιερωματική αυτή διοργάνωση συμμετέχουν:

• Φωνητικό Σύνολο «CANTILENA» Χανίων & Εφηβική Χορωδία Ωδείου «Ι. Μανιουδάκης»

• Χορωδία Πανεπιστημίου Κρήτης (τμήμα Ρεθύμνου)

• Δημοτική Χορωδία Αγίου Νικολάου

• Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

• Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

• Το μουσικό συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη

Την επιλογή των κειμένων και την αφήγηση στην εκδήλωση θα κάνει η Κατερίνα Χάλκου.

Παράλληλες δράσεις:

• Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη και την ορθή φροντίδα του δέρματος.

• Από τις 18:00 έως τις 21:00, στο αίθριο του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, θα διενεργείται δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος από την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης.

• Από τις 18:15 έως τις 19:15, στο φουαγιέ της Αίθουσας Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://forms.gle/pUUbTj1W3upGVRwe7