Εκδήλωση από την Περιφέρεια Κρήτης: «Πρόληψη – Φροντίδα – Γνώση. Ωδή στη Γυναίκα» για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 20:00 εκδήλωση με θέμα: «Πρόληψη – Φροντίδα – Γνώση. Ωδή στη Γυναίκα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο την ανάδειξη της πρόληψης ως δικαίωμα, συνειδητή επιλογή και ουσιαστική στάση ζωής.
Στην αφιερωματική αυτή διοργάνωση συμμετέχουν:
• Φωνητικό Σύνολο «CANTILENA» Χανίων & Εφηβική Χορωδία Ωδείου «Ι. Μανιουδάκης»
• Χορωδία Πανεπιστημίου Κρήτης (τμήμα Ρεθύμνου)
• Δημοτική Χορωδία Αγίου Νικολάου
• Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου
• Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
• Το μουσικό συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη
Την επιλογή των κειμένων και την αφήγηση στην εκδήλωση θα κάνει η Κατερίνα Χάλκου.
Παράλληλες δράσεις:
• Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη και την ορθή φροντίδα του δέρματος.
• Από τις 18:00 έως τις 21:00, στο αίθριο του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, θα διενεργείται δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος από την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης.
• Από τις 18:15 έως τις 19:15, στο φουαγιέ της Αίθουσας Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://forms.gle/pUUbTj1W3upGVRwe7