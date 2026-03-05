Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το Δήμο Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε λειτουργία το νέο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών Easy Pay

Ο Δήμος Ηρακλείου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών του, προχώρησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών του, απλοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και προσφέροντας στους δημότες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται γρήγορα και με ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη νέα υπηρεσία EasyPay στη διαχείριση αιτημάτων πολιτών και στην ψηφιακή επικοινωνία με τον Δήμο, προσφέροντας ένα πιο απλό, φιλικό και προσβάσιμο περιβάλλον εξυπηρέτησης για όλους.

Mε τις ηλεκτρονικές πληρωμές οφειλών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον Δήμο Ηρακλείου και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα.

Η υπηρεσία των ηλεκτρονικών πληρωμών του Δήμου Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση: https://epay.heraklion.gr/portal/. Η σύνδεση στην υπηρεσία απαιτεί χρήση των κωδικών TaxisNet.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό...

0
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες ...

0
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών...

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό...

0
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες ...

0
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εκδήλωση από την Περιφέρεια Κρήτης: «Πρόληψη – Φροντίδα – Γνώση. Ωδή στη Γυναίκα» για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι IDF κατέστρεψαν περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν αμερικανικό τάνκερ...

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών...

Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) για τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις απάτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST