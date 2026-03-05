Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες

άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία στον Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνου ενημερώνει τους δημότες ηλικίας 65+ ετών και άνω και τα Άτομα με Αναπηρία ότι θα υλοποιήσει πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης το οποίο έχει εκπονηθεί μέσω των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υλοποιείται στο Δήμο μας μέσω του ΕΔΥΤΕ (Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών και των Ατόμων με Αναπηρία, με τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν εύκολα και με ασφάλεια καθημερινές υποθέσεις.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

• Βασική χρήση κινητού τηλεφώνου, τάμπλετ και ηλεκτρονικού υπολογιστή

• Πλοήγηση στο διαδίκτυο

• Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου (όπως συνταγογράφηση, ραντεβού, αιτήσεις)

• Επικοινωνία μέσω email και εφαρμογών

• Ασφαλή χρήση του διαδικτύου και προστασία από απάτες

Τα μαθήματα που θα έχουν συνολική διάρκεια 70 ώρες, προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ, θα πραγματοποιηθούν σε δύο ομάδες των 15 ατόμων, στην οδό Μαρκέλλου 25, πάνω από το ΚΑΠΗ Μασταμπά και θα είναι προσαρμοσμένα στον ρυθμό των συμμετεχόντων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, από 4 ώρες κάθε φορά, σε ημέρες που θα αποφασιστούν όταν επιλεγούν τα γκρουπ εκπαίδευσης. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις, ούτε κατοχή προσωπικού υπολογιστή.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο διαδικτυακά, μπαίνοντας στη διεύθυνση http://empower.gov.gr από όπου μπορούν να λάβουν και επιπλέον ενημέρωση. Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου στα τηλέφωνα 2831050740 , εσωτ.111 ή 102.

Ο Δήμος Ρεθύμνου καλεί όλους τους δημότες 65+ και τα Άτομα με Αναπηρία να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική ευκαιρία για γνώση, για αυτονομία και για ενεργή συμμετοχή στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.