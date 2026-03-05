Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες
άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία στον Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνου ενημερώνει τους δημότες ηλικίας 65+ ετών και άνω και τα Άτομα με Αναπηρία ότι θα υλοποιήσει πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης το οποίο έχει εκπονηθεί μέσω των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υλοποιείται στο Δήμο μας μέσω του ΕΔΥΤΕ (Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών και των Ατόμων με Αναπηρία, με τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν εύκολα και με ασφάλεια καθημερινές υποθέσεις.
Στο πλαίσιο των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

• Βασική χρήση κινητού τηλεφώνου, τάμπλετ και ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Πλοήγηση στο διαδίκτυο
• Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου (όπως συνταγογράφηση, ραντεβού, αιτήσεις)
• Επικοινωνία μέσω email και εφαρμογών

• Ασφαλή χρήση του διαδικτύου και προστασία από απάτες

Τα μαθήματα που θα έχουν συνολική διάρκεια 70 ώρες, προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ, θα πραγματοποιηθούν σε δύο ομάδες των 15 ατόμων, στην οδό Μαρκέλλου 25, πάνω από το ΚΑΠΗ Μασταμπά και θα είναι προσαρμοσμένα στον ρυθμό των συμμετεχόντων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, από 4 ώρες κάθε φορά, σε ημέρες που θα αποφασιστούν όταν επιλεγούν τα γκρουπ εκπαίδευσης. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις, ούτε κατοχή προσωπικού υπολογιστή.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο διαδικτυακά, μπαίνοντας στη διεύθυνση http://empower.gov.gr από όπου μπορούν να λάβουν και επιπλέον ενημέρωση. Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου στα τηλέφωνα 2831050740 , εσωτ.111 ή 102.

Ο Δήμος Ρεθύμνου καλεί όλους τους δημότες 65+ και τα Άτομα με Αναπηρία να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική ευκαιρία για γνώση, για αυτονομία και για ενεργή συμμετοχή στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό...

0
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) ...

0
Με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο...

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό...

0
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) ...

0
Με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) για τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις απάτης
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι IDF κατέστρεψαν περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν αμερικανικό τάνκερ...

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) για τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις απάτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο...

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το Δήμο Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε λειτουργία το νέο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών Easy Pay Ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST