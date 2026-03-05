Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) για τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις απάτης

Με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα και προσποιούμενοι τηλεφωνικά τον αστυνομικό, απέσπασαν κοσμήματα και χρήματα συνολικής αξίας 23.000 ευρώ

Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -2- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ημεδαπών στο Ρέθυμνο.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν χθες (04.03.2026) δύο 40χρονοι αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα).

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 02 έως 04.03.2026 άγνωστοι τηλεφώνησαν στους παθόντες και προσποιούμενοι τον αστυνομικό επικαλέστηκαν δήθεν τραυματισμό συγγενικού τους προσώπου, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, πείθοντάς τους να καταβάλουν χρηματικό ποσό και κοσμήματα τα οποία παρέδωσαν σε άγνωστους δράστες.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν σε δύο περιπτώσεις κοσμήματα και λίρες συνολικής αξίας -22.000- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -950- ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν οι δύο αλλοδαποί ως οι δράστες που μετέβαιναν στις οικίες των παθόντων και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου χθες (04.03.2026) βραδινές ώρες εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς στο λιμάνι του Ηρακλείου να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή τους ανευρέθηκαν πλήθος χρυσών κοσμημάτων τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν, αποδόθηκαν στους παθόντες. Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -665- Ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα ως μέσο διευκόλυνσης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ανωτέρω δραστών σε ομοειδείς πράξεις με ίδιο τρόπο δράσης .