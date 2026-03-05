Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) για τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις απάτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα και προσποιούμενοι τηλεφωνικά τον αστυνομικό, απέσπασαν κοσμήματα και χρήματα συνολικής αξίας 23.000 ευρώ

Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -2- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ημεδαπών στο Ρέθυμνο.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν χθες (04.03.2026) δύο 40χρονοι αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα).

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 02 έως 04.03.2026 άγνωστοι τηλεφώνησαν στους παθόντες και προσποιούμενοι τον αστυνομικό επικαλέστηκαν δήθεν τραυματισμό συγγενικού τους προσώπου, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, πείθοντάς τους να καταβάλουν χρηματικό ποσό και κοσμήματα τα οποία παρέδωσαν σε άγνωστους δράστες.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν σε δύο περιπτώσεις κοσμήματα και λίρες συνολικής αξίας -22.000- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -950- ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν οι δύο αλλοδαποί ως οι δράστες που μετέβαιναν στις οικίες των παθόντων και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου χθες (04.03.2026) βραδινές ώρες εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς στο λιμάνι του Ηρακλείου να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή τους ανευρέθηκαν πλήθος χρυσών κοσμημάτων τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν, αποδόθηκαν στους παθόντες. Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -665- Ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα ως μέσο διευκόλυνσης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ανωτέρω δραστών σε ομοειδείς πράξεις με ίδιο τρόπο δράσης .

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες ...

0
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών...

Ρέθυμνο:4 απολυμαντικοί σταθμοί στα πλαίσια της πρόληψης...

0
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής...

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες ...

0
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών...

Ρέθυμνο:4 απολυμαντικοί σταθμοί στα πλαίσια της πρόληψης...

0
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:4 απολυμαντικοί σταθμοί στα πλαίσια της πρόληψης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και της ενίσχυσης της βιοασφάλειας,
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι IDF κατέστρεψαν περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν αμερικανικό τάνκερ...

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών...

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από το Δήμο Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε λειτουργία το νέο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών Easy Pay Ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST