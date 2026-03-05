Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο

«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στην τελευταία διάλεξη της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης.

Ομιλήτρια θα είναι η Δρ. Μαρία Γιούνη, Καθηγήτρια Ιστορίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ.

Θα προλογίσει η κ. Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας.

Η πεποίθηση ότι οι γυναίκες, ως το «ασθενές φύλο», μειονεκτούν έναντι των ανδρών διατρέχει την ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς μόλις στον 20o αιώνα κατοχυρώθηκε νομοθετικά η ισότητα των δύο φύλων στα περισσότερα κράτη. Στις αρχαίες κοινωνίες, η θέση της γυναίκας περιοριζόταν κυρίως στον οίκο, ενώ ο δημόσιος χώρος ανήκε στους άνδρες.

Στην Αθήνα και τη Ρώμη, οι γυναίκες στερούνταν πολιτικών δικαιωμάτων, δεν διέθεταν αυτοτελή περιουσιακή υπόσταση και βρίσκονταν σε καθεστώς ισόβιας επιτροπείας, καθώς οι συναλλαγές τους γίνονταν μέσω επιτρόπου, ακόμη και αν αυτός ήταν ο ίδιος τους ο γιος.

Λιγότερο γνωστό είναι το γεγονός ότι στην αρχαία Κρήτη οι γυναίκες είχαν περισσότερες ελευθερίες και νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Πολύτιμη πηγή για την κατανόηση αυτής της πραγματικότητας είναι η περίφημη Μεγάλη Επιγραφή της Γόρτυνας, κορυφαίο μνημείο του αρχαίου ελληνικού δικαίου.

Η μοναδική αυτή επιγραφή αποτυπώνει την εικόνα της Γορτύνιας του 5ου αιώνα π.Χ., μιας γυναίκας με εκτεταμένα περιουσιακά και κληρονομικά δικαιώματα. Οι γυναίκες της Γόρτυνας εμφανίζονται αυτεξούσιες και οικονομικά ανεξάρτητες από τον σύζυγό τους, με δικαίωμα διαχείρισης της περιουσίας τους, μια πραγματικότητα που διαφοροποιείται αισθητά από ό,τι ίσχυε σε άλλες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

Ώρα: 12:00

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Διαλέξεων

Είσοδος ελεύθερη

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube.

Η «αυτοστεφανούμενη». Πήλινο πλακίδιο με γυναικεία μορφή που φορά τον χαρακτηριστικό ζωσμένο χιτώνα της αρχαϊκής Κρήτης, Γόρτυνα 7ος αι. π.Χ. Εκτίθεται στην περιοδική έκθεση ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης (©ΥΠΠΟ/ΟΔΑΠ/Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Φωτογραφία: Δευκαλίων Μανιδάκης).

Μαρία Γιούνη

(σύντομο βιογραφικό)

Η Μαρία Γιούνη είναι Καθηγήτρια Ιστορίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ. Είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και Συνήγορος του Φοιτητή ΔΠΘ. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, μέλος του Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών του Princeton,

Υπότροφος Marie Curie από το Ίδρυμα Gerda Henkel, Εταίρος του Πανεπιστημίου Royal Holloway του Λονδίνου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια και Εταίρος του Balliol College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στους δικαιικούς και πολιτικούς θεσμούς από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή. Τα βιβλία, οι δημοσιεύσεις και οι διαλέξεις της αφορούν ιδιαιτέρως την εμφάνιση του θετού δικαίου στην αρχαϊκή εποχή και ιδίως στις πόλεις της Κρήτης, την αλληλεπίδραση ελληνικών και ρωμαϊκών θεσμών στη ρωμαϊκή Ελλάδα, τη θέση των γυναικών και των δούλων, τη σχέση του αρχαίου δράματος με το δίκαιο και την πολιτική.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις μελέτες Provincia Macedonia: Θεσμοί Ιδιωτικού Δικαίου στη Μακεδονία επί Ρωμαιοκρατίας, Νόμος πόλεως: Δικαιοσύνη και νομοθεσία στην αρχαία ελληνική πόλιν, Η Γένεση του Γραπτού νόμου στη Δωρική Κρήτη, και Ιστορία των πολιτικών θεσμών στην αρχαιότητα. Έχει διοργανώσει πολυάριθμα πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και έχει επιμεληθεί την έκδοση συλλογικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων.