Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απώλεια του γιου της Μαρίας Πετρουλάκη

Η απώλεια του Ορφέα, του μονάκριβου παιδιού της Υποδιευθύντριας της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Πετρουλάκη, μας συγκλονίζει και μας γεμίζει θλίψη.

Τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες στιγμές .

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στη μητέρα και στους οικείους του.