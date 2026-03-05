Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απώλεια του γιου της Μαρίας Πετρουλάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η απώλεια του Ορφέα, του μονάκριβου παιδιού της Υποδιευθύντριας της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Πετρουλάκη, μας συγκλονίζει και μας γεμίζει θλίψη.
Τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες στιγμές .
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στη μητέρα και στους οικείους του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Από την Βενετία στα Χανιά – Η...

0
Από την κορυφαία έκθεση Αρχιτεκτονικής διεθνώς, την 19η Biennale...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους...

Από την Βενετία στα Χανιά – Η...

0
Από την κορυφαία έκθεση Αρχιτεκτονικής διεθνώς, την 19η Biennale...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο
Επόμενο άρθρο
Νίκος Ξυλούρης: «Προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης η διαχείριση της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST