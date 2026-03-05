Η απώλεια του Ορφέα, του μονάκριβου παιδιού της Υποδιευθύντριας της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Πετρουλάκη, μας συγκλονίζει και μας γεμίζει θλίψη.
Τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες στιγμές .
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στη μητέρα και στους οικείους του.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απώλεια του γιου της Μαρίας Πετρουλάκη
Ημερομηνία:
Η απώλεια του Ορφέα, του μονάκριβου παιδιού της Υποδιευθύντριας της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text