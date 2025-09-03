Έμπρακτα συγχαρητήρια στα παιδιά της «οικογένειας» SYN.KA που πέρασαν στις Πανελλήνιες!

Στα Super Markets SYN.KA συγχαίρουμε από καρδιάς όλους τους

επιτυχόντες των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων και ιδιαίτερα τα

παιδιά της «οικογένειας» SYN.KA — παιδιά εργαζομένων μας, που

κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους και να κάνουν ένα

σημαντικό βήμα προς το μέλλον!

Για άλλη μια χρονιά, ως ένδειξη επιβράβευσης για την επιμονή, την

προσπάθεια και την επιτυχία τους, τους προσφέρουμε από ένα

laptop για το νέο ξεκίνημα στη φοιτητική τους ζωή. Με υπερηφάνεια

και αισιοδοξία, τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή

σταδιοδρομία.