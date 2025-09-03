Κρήτη:Δράσεις για την Καινοτομία και την Κυβερνοασφάλεια από το ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του έργου InnovaCyBridge

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, μέσα από δύο σημαντικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου InnovaCyBridge.

Το InnovaCyBridge αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη γεφύρωση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Το ΕΛΜΕΠΑ, ως εταίρος του έργου, συμμετέχει μέσω του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με επιστημονικά υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια Αθηνά Μπουρδενά.

Οι κύριες δράσεις του έργου αφορούν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Μαθήματα Κυβερνοασφάλειας για Όλους» και στην Διημερίδα: «Βραδιές Καινοτομίας και Χρηματοδότησης»

________________________________________

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Μαθήματα Κυβερνοασφάλειας για Όλους»

Το ΕΛΜΕΠΑ φιλοξενεί το επίσημο εκπαιδευτικό σκέλος του έργου InnovaCyBridge, προσφέροντας πέντε σύγχρονα, δωρεάν μαθήματα στην Κυβερνοασφάλεια. Απευθύνεται σε φοιτητές, ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναπτύξει δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, απονέμεται ψηφιακό πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη σε τρεις μορφές:

• Δια ζώσης στο ΕΛΜΕΠΑ

• Υβριδική (συνδυασμός online και καθοδήγησης)

• Αυτόνομη online παρακολούθηση (self-paced)

Φόρμα εγγραφής

________________________________________

Διημερίδα: «Βραδιές Καινοτομίας και Χρηματοδότησης»

Στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2025, 17:00 – 20:00, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική διημερίδα στο ξενοδοχείο IBIS στο Ηράκλειο σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της καινοτομικής σκέψης και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την InnovaCyBridge, σε συνεργασία με την A8, το ΕΛΜΕΠΑ και την Twinnovation και απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς και νέους επιχειρηματίες που θα έχουν τη δυνατότητα να:

• αποκτήσουν πρακτική τεχνογνωσία στην υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων,

• εκπαιδευτούν σε τεχνικές pitching,

• ενημερωθούν για ευκαιρίες μη απομειωτικής χρηματοδότησης,

• συνδεθούν με venture builders και επενδυτές deep tech.

Φόρμα εγγραφής