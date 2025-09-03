Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται λογαριασμοί, τα πρώτα ευρήματα – Έρχεται 2η δικογραφία

Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Οι νέες συλλήψεις για τη μαφία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσουν τις 40 – Οι διάλογοι που καίνε αστυνομικούς και δικαστικούς.

Σαρωτικές δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα εγκληματικής δράσης στην Κρήτη με ναρκωτικά και σειρά άλλων παράνομων δράσεων προχώρησε η Αρχη για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Παράλληλα με τις ποινικές διαδικασίες και τις εξαντλητικές έρευνες της αστυνομίας η Αρχή με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προχώρησε σε άμεσες δεσμεύσεις περιουσιών και λογαριασμών.

Οι δεσμεύσεις ήδη κατά πληροφορίες έχουν αποδώσει κρίσιμα ευρήματα, χρήματα ενώ το άνοιγμα θυρίδων πέραν των χρημάτων έχουν φέρει στο φως και άλλα πολύτιμα για τις έρευνες στοιχεία, όπως όπλα, χρεόγραφα ενώ από τις δεσμεύσεις εδώ έχει οδηγηθεί η Αρχή και σε λογαριασμούς στο εξωτερικό για τους οποίους έχει ξεκινήσει διερεύνηση.

Η μαφία που δρούσε στην Κρήτη φέρεται ότι είχε πολλές διασυνδέσεις. Νέες προσαγωγές και συλλήψεις αναμένεται να έχουμε το προσεχές διάστημα για τη μαφία στην Κρήτη. Μετά την πρώτη δικογραφία, η οποία αφορούσε διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων, αναμένεται να έχουμε νέο κύκλο διώξεων.

Ερχεται και 2η δικογραφία για την μαφία της Κρήτης

Οι νέες συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν τις 40. Συνολικά, η δικογραφία αγγίζει τις 15.000 σελίδες. Η Κωνσταντία Δημογλίδου επεσήμανε ότι οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες.

«Όσον αφορά τη δεύτερη δικογραφία, η οποία παραδόθηκε στον εισαγγελέα και έχει τις υπόλοιπες πράξεις πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων, αναμένουμε την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ίσως προκύψουν και εντάλματα σύλληψης» είπε.

Ο «Πατομπούκαλος», η βόμβα, τα κλειδιά και τα… βαράκια

Οι νέες διώξεις προκύπτουν μετά τη διεύρυνση των ερευνών σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της. «Το ανέφερε και ο κύριος υπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, ότι όντως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια από τη Δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις, είτε ως ύποπτοι είτε ως κατηγορούμενοι, στη συνέχεια της διαδικασίας», συμπλήρωσε.

Άγνωστο μέχρι που έφταναν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, το κύκλωμα δρούσε κυρίως στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Αυτό, όμως, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους και εκτός της Κρήτης.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως αν το εμπόριο όπλων, για παράδειγμα, καθώς εκεί συνομιλούσαν με κάποια διαδικτυακή εφαρμογή ώστε να βλέπουν το υλικό υποψήφιοι αγοραστές πελάτες, τι οπλισμό θα αγοράσουν, ποιον οπλισμό θα επιλέξουν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάτι έφυγε και εκτός της Κρήτης. Αυτό θα διερευνηθεί στη συνέχεια», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων και τη τηλεφωνική συνομιλία που προέκυψε με τον κ. Καμμένο, η κ. Δημογλίδου επισήμανε: «Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας γνωρίζει τα πάντα ως προς τις συνομιλίες του κυκλώματος, είτε μεταξύ τους τα μέλη είτε με τρίτα πρόσωπα. Δεν περιγράφεται στη δικογραφία, τη δική μας τουλάχιστον, κάποια ευθύνη για κάποιο πρόσωπο όπως αυτά που μου αναφέρετε.

Δεν γνωρίζουμε βέβαια στη συνέχεια από την έρευνα του ανακριτή τι μπορεί να προκύψει. Το θέμα είναι ότι επικαλούνταν διάφορα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα κάποιον δήμαρχο της Κρήτης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Οπότε θα πρέπει να γίνει με πολλή μεγάλη προσοχή μία έρευνα από εδώ και πέρα, για να δούμε αν τελικά κάποιοι εμπλέκονται».

Στο επίκεντρο δικαστικοί λειτουργοί στην Κρήτη

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι Αρχές εστιάζουν σε σημεία της δικογραφίας, όπου τίθεται ζήτημα εμπλοκής δικαστικών λειτουργών και συνεργασίας με τα μέλη του κυκλώματος για δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν προϊόντα συναλλαγής.

Μέλη του κυκλώματος συνομιλούν για υπόθεση αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη το 2023 για εκβιασμούς επιχειρηματιών στην Κρήτη και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για 11 χρόνια. Ο αρχηγός του κυκλώματος ενημέρωσε τον αστυνομικό ότι έχει μιλήσει με ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις κατευθύνσεις που έδιναν οι δικαστές ώστε ο αστυνομικός να αποφυλακιστεί νωρίτερα.

Ο αστυνομικός «κοπέλα», οι ξυλοδαρμοί κατ’ εντολή, τα λείψανα για ανταλλάγματα

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για την αποφυλάκιση ενός μεγαλέμπορου ναρκωτικών, ο οποίος έχει συλληφθεί κατ επανάληψη για διακίνηση ναρκωτικών και πριν από 3 μήνες είχε συλληφθεί για κατοχή κοκαΐνης. Τελικά κρίθηκε… τοξικομανής και οι δικαστές τον άφησαν ελεύθερο.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν δικαστικές αποφάσεις που ίσως υποκρύπτουν παράνομες συναλλαγές.

Διάλογοι καίνε ένστολους στην Κρήτη

Την ίδια ώρα το Cretalive.gr, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές, διάλογοι καίνε και ένστολους. Συγκεκριμένα, η δικαιοσύνη διερευνά τις σχέσεις του 57χρονου ξενοδόχου με ένστολους αξιωματικούς των Χανίων.

Κατά τη δικογραφία, στη μία περίπτωση προκύπτουν, όπως αναφέρεται, ισχυρές ενδείξεις ότι ο ένστολος ενεργεί κατά παράβαση των καθηκόντων του στο πλαίσιο των επαφών του με τον φερόμενο ως εμπλεκόμενο στην εγκληματική οργάνωση. Επίσης στο «κάδρο» της δικαστικής έρευνας τίθενται και οι συνομιλίες του 57χρονου με γυναίκα αστυνομικό.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη.

Τα ευρήματα που γεμίζουν δωμάτιο

Από τις έρευνες οι αστυνομικοί βρήκαν

2 κιλά και 858 γραμμάρια κοκαΐνης.

11 κιλά και 282 γραμμάρια κάνναβης.

23 γραμμάρια ηρωίνης.

187 ναρκωτικά δισκία.

136 δισκία και 46 φιαλίδια αναβολικών ουσιών.

16 δενδρύλλια κάνναβης.

9 ζυγαριές ακριβείας.

5 πολεμικά τυφέκια, μεταξύ των οποίων 2 Kalashnikov και M16.

πλήθος εξαρτημάτων πυροβόλων τυφεκίων.

12 πυροβόλα όπλα (10 πιστόλια και 2 περίστροφα) μετά των εξαρτημάτων τους.

14 κυνηγετικά όπλα-καραμπίνες, 4.075 φυσίγγια, 33 αυτοκίνητα, 10 δίκυκλα, 66 τηλεφωνικές συσκευές.

19 τάμπλετ.

Χρηματικό ποσό των 99.665 ευρώ».