Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε μήνυμά του αναφέρεται στην απώλεια του Επίτιμου, πρώτου Προέδρου του ΣΕΤΕ, τουριστικού επιχειρηματία Σπύρου Κοκοτού:

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Σπύρο Κοκοτό, μια εμβληματική μορφή που με το όραμα και το πρωτοποριακό του πνεύμα καθόρισε την πορεία του τουρισμού, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Για τον τόπο μας, και ιδιαίτερα για την Ελούντα, υπήρξε ο άνθρωπος που οραματίστηκε και υλοποίησε την έννοια του τουρισμού πολυτελείας, αναδεικνύοντάς την σε έναν παγκοσμίου φήμης προορισμό. Το έργο του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα στενά όρια της Κρήτης. Ως ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κατάφερε να συνενώσει τις δυνάμεις του ελληνικού τουρισμού, θέτοντας τις βάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του εθνικού μας τουριστικού προϊόντος.

Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι πολύτιμη και η απουσία του δυσαναπλήρωτη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

