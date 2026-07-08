ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ένας θεσμός που έγινε ευχάριστη συνήθεια: Γαλάζια Σημαία για 27η χρονιά στην παραλία του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε κλίμα γιορτής και χαράς πραγματοποιήθηκε για 27η συνεχόμενη χρονιά η τελετή έπαρσης της Γαλάζιας Σημαίας στην παραλία του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort, την Πέμπτη 25/06/2026, με τη συμμετοχή των ξένων επισκεπτών του ξενοδοχείου, εκπροσώπων φορέων και αρχών, μελών της διοίκησης και εργαζομένων.

Μία διάκριση – αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την υψηλή ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, την ασφάλεια των επισκεπτών και την παροχή υπηρεσιών που πληρούν τα αυστηρά διεθνή κριτήρια του θεσμού.

Η έπαρση της Γαλάζιας Σημαίας έλαβε για άλλη μια χρονιά διαστάσεις, με τις φωτογραφίες και τα βίντεο των τουριστών να ταξιδεύουν το γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να στέλνουν το μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος από το Φόδελε και την Κρήτη, σε όλο τον κόσμο.

«Η συνεχής παρουσία της Γαλάζιας Σημαίας στην παραλία του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Mε σεβασμό στη μοναδική φυσική ομορφιά της περιοχής μας και γνώμονα την παροχή μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής εμπειρίας φιλοξενίας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος και την ανάδειξη της Κρήτης ως κορυφαίου προορισμού αειφόρου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και τις επόμενες γενιές» επεσήμαναν στελέχη της εταιρείας Σ. Γιαννικάκης Α.Ε..

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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