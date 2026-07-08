ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τραγικός επίλογος στη Βιάννο: Νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη Μαριάνθη μετά από έξι ημέρες ερευνών

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η 74χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τη Σύμη Βιάννου την περασμένη Παρασκευή, εντοπίστηκε νεκρή σε ρυάκι στον ορεινό όγκο προς την Πάνω Σύμη, βάζοντας τραγικό τέλος στην πολυήμερη επιχείρηση αναζήτησης
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σύμη Βιάννου, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) εντοπίστηκε νεκρή, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε από εθελονή κάτοικο της περιοχής, ο οποίος επιχειρούσε μαζί με τον σκύλο του, μέσα σε ρυάκι, σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή του ορεινού όγκου προς την Πάνω Σύμη, όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες των τελευταίων ημερών.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιούσαν διασώστες και οι αρμόδιες αρχές, βάζοντας με τον πιο οδυνηρό τρόπο τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της, αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

Η 74χρονη είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής από τη Σύμη Βιάννου. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε χαράδρες, ρέματα και δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους οικείους της εμφανιζόταν αποπροσανατολισμένη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.https://www.neakriti.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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