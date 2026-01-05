ΕΛΛΑΔΑ

Eνημερωτικό σημείωμα από τη SKY express

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

H SKY express ενημερώνει ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν χθες λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών, προχώρησε στην ακύρωση μόλις δύο πτήσεων. Το σύνολο του υπόλοιπου πτητικού έργου υλοποιήθηκε κανονικά, με τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης.

Η ημέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική, ωστόσο ο επιχειρησιακός μηχανισμός της εταιρείας αντέδρασε άμεσα και με ταχείες αποφάσεις, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και τη μείωση της ταλαιπωρίας τους.

Η SKY express θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όσων την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους.

FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ...

0
Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έγιναν παρεμβάσεις...

Γιώργος Παπαδάκης: Με δάκρυα και βαθιά συγκίνηση...

0
Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή...

Προηγούμενο άρθρο
FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
