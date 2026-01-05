Η ανακοίνωση της οικογένειας του αείμνηστου δημοσιογράφου

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειας

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 στις 10:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία του αείμνηστου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στη Χαλκίδα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του εκλιπόντος, αναφέρεται:

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του στο Κολωνάκι και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Παρά τις επίμονες και συντονισμένες ενέργειες των γιατρών και νοσηλευτών, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μεγαλώσει γενιές και γενιές τηλεθεατών. Γεννημένος το 1951, ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο, με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο Τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε τη θρυλική ενημερωτική εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα».

Το γεγονός ότι παρουσίαζε στον ΑΝΤ1 επί 34 συναπτά χρόνια το «Καλημέρα Ελλάδα», τον κατέστησε τον μακροβιότερο παρουσιαστή εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης.