Γιώργος Παπαδάκης: Που και πότε θα γίνει η κηδεία του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ανακοίνωση της οικογένειας.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη που πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 75 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς.

Την είδηση της κηδείας στη Ριτσώνα έκανε γνωστή η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη με ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος: Τίνα
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος
Τα εγγόνια: Γιώργος και Αλέξανδρος

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι...

0
Διαβάστε τους όρους και τα κριτήρια. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ...

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει...

0
Η ανακοίνωση της οικογένειας του αείμνηστου δημοσιογράφου Γιώργος Παπαδάκης: Πότε...

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι...

0
Διαβάστε τους όρους και τα κριτήρια. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ...

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει...

0
Η ανακοίνωση της οικογένειας του αείμνηστου δημοσιογράφου Γιώργος Παπαδάκης: Πότε...
ΠΚ team
ΠΚ team
