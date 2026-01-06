ΕΛΛΑΔΑ

Χρόνια Πολλά και Καλή Φώτιση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ευχόμαστε η Χάρη του Θεού να φωτίσει κάθε
σκέψη και κάθε βήμα της ζωή μας
Καλή Φώτιση με υγεία και προκοπή
σε όλο τον κόσμο
Χρόνια Πολλά
και Καλά Θεοφάνια

