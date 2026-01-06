Χρόνια Πολλά και Καλή Φώτιση

ΕΛΛΑΔΑΧρόνια Πολλά και Καλή ΦώτισηΑπό: Team Πολ. ΚρήτηςΗμερομηνία:06/01/2026Ευχόμαστε η Χάρη του Θεού να φωτίσει κάθε σκέψη και κάθε βήμα της ζωή μας Καλή Φώτιση με υγεία και προκοπή σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά και Καλά ΘεοφάνιαTagsΠαραπολιτικά ΚρήτηςΠροηγούμενο Άρθροplaceholder textΕπόμενο Άρθροplaceholder text Ρεύμα: Πότε θα εφαρμοστούν τα πορτοκαλί τιμολόγια... 16 ώρες ago 0 Ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους λογίζεται η εγκατάσταση...Όλες οι αλλαγές σε συντάξεις και εισφορές 16 ώρες ago 0 Πόσο αυξάνονται τη νέα χρονιά οι κύριες αποδοχές. Με την... Ρεύμα: Πότε θα εφαρμοστούν τα πορτοκαλί τιμολόγια... 16 ώρες ago 0 Ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους λογίζεται η εγκατάσταση...Όλες οι αλλαγές σε συντάξεις και εισφορές 16 ώρες ago 0 Πόσο αυξάνονται τη νέα χρονιά οι κύριες αποδοχές. Με την... Προηγούμενο άρθροΡεύμα: Πότε θα εφαρμοστούν τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιες αλλαγές φέρνουν;Team Πολ. Κρήτης Share post:FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy.Popular Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και ΠελοπόννησοΜήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Εορτή των ΘεοφανείωνΜεγάλη συμμετοχή στην κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Ν.Δ.Προεόρτια των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και ΑυλοποτάμουΗράκλειο: Ανήμερα των Θεοφανείων το “τελευταίο αντίο” στον 35χρονο Νίκο που “έσβησε” άδικαMore like thisRelated Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο Team Πολ. Κρήτης - 06/01/2026 Η Chevron, ο μοναδικός Αμερικανός παίκτης στα κοιτάσματα της...Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για την Εορτή των Θεοφανείων Team Πολ. Κρήτης - 06/01/2026 Η σημερινή ημέρα των Θεοφανείων δεν είναι απλώς μια...Μεγάλη συμμετοχή στην κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Ν.Δ. Team Πολ. Κρήτης - 06/01/2026 Σε θερμό και αισιόδοξο κλίμα αλλά και μεγάλης συμμετοχής...Προεόρτια των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Team Πολ. Κρήτης - 06/01/2026 5 Ιανουαρίου 2026 Το πρωί της παραμονής της Εορτής των...