Ενισχύει την θέση της στην Σαντορίνη η CHC Group με ένα ακόμα ξενοδοχείο: Το The Noverian Bios Caldera, Sunset Suites

Ζαχαρίας Χνάρης: «Μια ακόμη συνεργασία, ένας ακόμη ισχυρός κρίκος στην αλυσίδα των ξενοδοχείων της CHC Group»

Με την προσθήκη μιας ακόμη ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη, του The Noverian Bios Caldera, Sunset Suites στο Ακρωτήρι, μέσω μίσθωσης για τα επόμενα εννέα χρόνια, η CHC Group συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και ενισχύει την θέση της στην τουριστική αγορά.

Το συγκρότημα αποτελείται από σουίτες και δωμάτια και λειτουργεί φέτος για πρώτη χρονιά, αποτελώντας έναν νέο ορίζοντα πολυτέλειας και ηρεμίας, ένα μοναδικό καταφύγιο εκλεπτυσμένης κομψότητας στο Ακρωτήρι, μόλις 100 μέτρα από το κέντρο του οικισμού.

Προσφέρει καθηλωτική εμπειρία σ’ ένα ειδυλλιακό σημείο, όπου το βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου συναντά τους ηφαιστειακούς βράχους και κάθε ηλιοβασίλεμα, αλλά και ανατολή, ζωγραφίζει ένα αριστούργημα στον ιδιωτικό ορίζοντα του επισκέπτη. Από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του καταλύματος, η προνομιακή του θέση, η σύγχρονη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική που εναρμονίζεται αρμονικά με το τοπίο, καθώς και η πλούσια βλάστηση της περιοχής.

Σε δήλωσή του ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της CHC Group Ζαχαρίας Α. Χνάρης επεσήμανε: «Μια ακόμη συνεργασία, ένας ακόμη ισχυρός κρίκος στην αλυσίδα των ξενοδοχείων της CHC Group στη Σαντορίνη, έναν προορισμό με ιδιαίτερη σημασία στον ελληνικό τουριστικό χάρτη. Η υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, πάντα με γνώμονα και οδηγό τις αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες που συνοδεύουν κάθε επένδυση του Ομίλου μας.

Την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλής ποιότητας σε κάθε επισκέπτη, τον σεβασμό σε κάθε συνεργασία. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ομάδας μας και για αυτό το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με πίστη στις δυνατότητες και τη δυναμική μας.».

Το The Noverian Bios Caldera, Sunset Suites της CHC Group στη Σαντορίνη, είναι το 4ο ξενοδοχείο που εντάσσεται στην αλυσίδα «The Noverian Hotels». Όπως είναι γνωστό λειτουργούν ήδη τρία ξενοδοχεία σε Σαντορίνη, Χανιά και Μάλια, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ομίλου, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι εντάξεις των ξενοδοχείων Αtlantis (μετά την ανακαίνισή του) και Sound of the Sea στην Κάρπαθο.