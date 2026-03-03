Ενισχύεται περαιτέρω η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Ορκίστηκαν ακόμα 4 νέοι δημοτικοί υπάλληλοι

Ενισχύεται περαιτέρω η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμος Χανίων, καθώς πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η ορκωμοσία τεσσάρων (4) νέων δημοτικών υπαλλήλων στο Δημαρχείο.

Την ορκωμοσία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας, Κατερίνας Κατσιαγάννη και της Προϊσταμένης, Γεωργίας Κατσαφράκη, στο Γραφείο του στο Δημαρχείο Χανίων.

Με την ολοκλήρωση της σύντομης τελετής, ο Δήμαρχος καλωσόρισε και επίσημα το μόνιμο πλέον προσωπικό, εκφράζοντας τις θερμές ευχές του για μια καλή, δημιουργική και παραγωγική θητεία.

Όπως επεσήμανε, το υψηλό επίπεδο καθαριότητας στον Δήμο Χανίων αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής και υπεύθυνης δουλειάς των εργαζομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, οι οποίοι καθημερινά καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια.