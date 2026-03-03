ΚΚΕ:Πλατιά εξόρμηση της ΚΟ Ηρακλείου ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

Η ΚΟ Ηρακλείου προχωρά σε πλατιά εξόρμηση ενημέρωσης και δράσης των εργαζόμενων και όλου του λαού του Ηρακλείου μπροστά στις επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και του κράτους δολοφόνου στο Ιράν.

Συζητάμε και οργανώνουμε τη δράση μας για να ξεκουμπιστούν οι ΝΑΤΟικές βάσεις από την Κρήτη και τη χώρα, να μην υπάρχει καμία συμμετοχή στη βρώμικη επίθεση στο Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα η πολιτική δραστηριότητα:

Την Τρίτη 3/3 έχουν προγραμματιστεί οι εξής περιοδείες :

Σε καταστήματα της Αλικαρνασού με επικεφαλής τον Γιώργο Σκεπάρνη, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Σε καταστήματα του Κέντρου με επικεφαλής τον Παντελή Κουτάντο, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.

Στην επιχείρηση ΜΑΡΤ με επικεφαλής τον Χάρη Φλουρή, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Στο Τυμπάκι στις 10:00 και στις Μοίρες στις 18:00 με επικεφαλής τη Χαρά Λάππα, στέλεχος του ΚΚΕ.

Την Τετάρτη 4/3 έχει προγραμματιστεί Πικετοφορία των κλαδικών οργανώσεων του ΚΚΕ και των Τομεακών Οργανώσεων της ΚΝΕ στις 19:00 στην Πλατεία Λιονταριών

Και οι εξής περιοδείες :

Στο Λιμένα Ηρακλείου με επικεφαλής τη Γιάννα Γόντικα, μέλος της Επιτροπής Περιοχής του ΚΚΕ.

Σε καταστήματα του Σκλαβενίτη με επικεφαλής την Αναστασία Χαλιβελάκη, στέλεχος του ΚΚΕ.

Σε καταστήματα της Παπαναστασίου με επικεφαλής την Κατερίνα Ξημεράκη, στέλεχος του ΚΚΕ.

Στο Βενιζέλειο στις 10:00 με επικεφαλής την Κατερίνα Χαλκιαδάκη, μέλος του Τομεακού Γραφείου Ηρακλείου του ΚΚΕ.