Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: o ΟΠΕΚΑ υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τις διακηρύξεις και τις αποφάσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνήλθε την Τρίτη 10 Μαρτίου, αναφορικά με το θέμα της απένταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), οφείλει να ενημερώσει τους δικαιούχους του Προγράμματος ως προς τα εξής:

– Όλο το Πρόγραμμα τελούσε υπό την πλήρη διοικητική ευθύνη του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληκεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με τον ρόλο τον Περιφερειών να είναι καθαρά υποστηρικτικός και διεκπεραιωτικός.

– Οι Περιφέρειες ουδεμία εμπλοκή είχαν στο περιεχόμενο και στα τεύχη των Διακηρύξεων των σχετικών διαγωνισμών. Για την ακρίβεια, και για την ορθή ενημέρωση των δικαιούχων του Προγράμματος, το περιεχόμενο των Διακηρύξεων – κοινών για όλη την Ελλάδα – ήταν αντικείμενο του ΟΠΕΚΑ. Οι σχετικές διακηρύξεις παραδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ στις Περιφέρειες της χώρας, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους των επι του περιεχομένου αυτών.

– Η καθυστέρηση υλοποίησης του Προγράμματος, οφείλεται αποκλειστικά στο διοικητικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΠΕΚΑ.

Τέλος, η απόφαση για ακύρωση του Προγράμματος, με την σημερινή του μορφή, και την αλλαγή των διαδικασιών στον τρόπο παροχής της βοήθειας ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία – στην λήψη των σχετικών αποφάσεων δεν συμμετείχαν οι Περιφέρειες.

Οι Περιφέρειες της χώρας μας, πάγια λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δυνατή στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων-στην περίπτωση του συγκεκριμένου προγράμματος, ως εκτελεστικά όργανα ενός σχεδιασμού που καθορίστηκε κεντρικά- και παραμένουν στην υπηρεσία αυτών με όλες τους τις δυνάμεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν...

Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

0
Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν...

Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

0
Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συμφωνία Chevron – HELLENiQ Energy: Το σχέδιο 10+1 σημείων για τα κοιτάσματα στη Νότια Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των πολιτών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Live οι έκτακτες ανακοινώσεις με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρακολουθήστε ζωντάνα τις έκτακτες ανακοινώσεις από τον Αντιπρόεδρο της...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη κα Μαρία Λιονή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν...

Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο των έργων για την αποφυγή διαρροών και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST