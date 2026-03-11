Δήμος Ηρακλείου:Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των πολιτών

Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των πολιτών από το Δήμο Ηρακλείου

Ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης φόρτισης στους χρήστες

Δώδεκα ενεργειακά αυτόνομες «έξυπνες» στάσεις με δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης φόρτισης κινητών συσκευών, τοποθετήθηκαν σε νευραλγικά σημεία της πόλης τα οποία επιλέχθηκαν έπειτα από συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου με το αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου.

Οι νέες στάσεις βρίσκονται στην αρχή της οδού Αβέρωφ (πλατεία Ελευθερίας), στην Λ. Κνωσού (στο Μπεντεβή), στην Λ. Ικάρου στον Κατσαμπά, στην Πλ. Κύπρου, στη Χανιόπορτα, στην Λ. 62 Μαρτύρων (πλησίον κόμβου Γιόφυρου), στο Πρότυπο Γυμνάσιο (Εσταυρωμένος), στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις εστίες του ΕΛΜΕΠΑ και σε τρία σημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι έξυπνες στάσεις προσφέρουν στους χρήστες ενσύρματη φόρτιση κάθε είδους φορητής συσκευής με 4 θύρες USB, ασύρματη φόρτιση κινητών συσκευών και ηχείο αναπαραγωγής μουσικής και φωνητικών μηνυμάτων. Λειτουργούν 100% αυτόνομα με ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, είναι εξοπλισμένες με φωτιστικά LED, μπαταρίες αποθήκευσης, κ.α..

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης «Ηράκλειο – Έξυπνη Πόλη» που υπογράφηκε τον Οκτώβρη του 2024, περιλαμβάνει 12 συνολικά δράσεις και στοχεύει στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση του Δήμου Ηρακλείου.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές καινοτομίες, όπως είναι:

• Η εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής επιπτώσεων σεισμικής δραστηριότητας στα δημοτικά κτίρια στις Βασιλειές, στην οδό Μάχης Κρήτης και στην οδό Ανδρόγεω.

• 170 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας https://eservices.heraklion.gr/ εκ των οποίων οι 135 είναι 4ου επιπέδου και οι 120 παρέχονται για πρώτη φορά, δηλαδή δίνουν ηλεκτρονική απάντηση στα αιτήματα χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

• Η εκπαίδευση των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στη χρήση εννέα σετ τηλεϊατρικής.