Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο των έργων για την αποφυγή διαρροών και την προστασία των υδάτινων πόρων

Εργασίες σύνδεσης του νέου δικτύου που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΗ.

Ειδικότερα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 11/3 έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 12/3 και απαιτούν την γενική διακοπή υδροδότησης από το αντλιοστάσιο του Άϊ Γιάννη. Οι περιοχές που θα επηρεασθούν από την προσωρινή διακοπή είναι ο Άγιος Ιωάννης Κνωσσού, η Φιλοθέη και η περιοχή ανατολικά του ρέματος των Μεσαμπελιών.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν...

Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

0
Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν...

Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

0
Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των πολιτών
Επόμενο άρθρο
Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Live οι έκτακτες ανακοινώσεις με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρακολουθήστε ζωντάνα τις έκτακτες ανακοινώσεις από τον Αντιπρόεδρο της...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη κα Μαρία Λιονή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν...

Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...

Δήμος Ηρακλείου:Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST