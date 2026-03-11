Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Στο πλαίσιο των έργων για την αποφυγή διαρροών και την προστασία των υδάτινων πόρων

Εργασίες σύνδεσης του νέου δικτύου που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΗ.

Ειδικότερα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 11/3 έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 12/3 και απαιτούν την γενική διακοπή υδροδότησης από το αντλιοστάσιο του Άϊ Γιάννη. Οι περιοχές που θα επηρεασθούν από την προσωρινή διακοπή είναι ο Άγιος Ιωάννης Κνωσσού, η Φιλοθέη και η περιοχή ανατολικά του ρέματος των Μεσαμπελιών.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.