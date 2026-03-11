Αναζήτηση
Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Πρόκειται για τις/τον:

-Μαρίνα Δατσέρη ΤΕ διοικητικού-λογιστικού που θα στελεχώσει την διεύθυνση οικονομικού/τμήμα μισθοδοσίας Περιφέρειας Κρήτης
-Χαρίκλεια Πηγουνάκη ΤΕ διοικητικού-λογιστικού που θα στελεχώσει την διεύθυνση οικονομικού/τμήμα ταμειακής υπηρεσίας Περιφέρειας Κρήτης
-Αθηνά Ξυλούρη ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας που θα στελεχώσει την διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου

-Γιώργο Μπαλατσό ΤΕ εποπτών δημόσιας υγείας που θα στελεχώσει την διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στις νεοδιορισθείσες/α καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.

