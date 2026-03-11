Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη κα Μαρία Λιονή

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν σήμερα εκπρόσωποι του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ακαδημίας κ. Βασίλειος Θεοδωρής, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέλιος Παπαδοσηφάκης και η Ταμίας κα Γιάννα Δρουδάκη, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αντιπεριφερειάρχη για την πορεία και τις δράσεις της Ακαδημίας, καθώς και για τις πρόσφατες αγωνιστικές επιτυχίες των τμημάτων της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιτυχίες της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, καθώς τη σεζόν 2024–2025 το τμήμα Παμπαίδων του συλλόγου αναδείχθηκε πρωταθλητής Κρήτης. Παράλληλα, το εφηβικό τμήμα του σωματείου φέτος πέτυχε την άνοδο από τη Β’ στη Α’ κατηγορία, ενώ συμμετείχε και σε αγώνα μπαράζ με την ομάδα του «Κύδων», χωρίς ωστόσο να καταφέρει την τελική πρόκριση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι μελλοντικές δράσεις της Ακαδημίας, μεταξύ των οποίων η προσπάθεια διοργάνωσης, το ερχόμενο καλοκαίρι, ενός camp καλαθοσφαίρισης με τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων παικτών και προπονητών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε αθλητές της Ακαδημίας, αλλά και σε παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, να συμμετάσχουν σε μια υψηλού επιπέδου αθλητική και εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι εκπρόσωποι της Ακαδημίας ζήτησαν τη στήριξη της Περιφέρειας για την υλοποίηση των δράσεων τους και ειδικότερα την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας για τη διοργάνωση του camp.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, συνεχάρη τη Διοίκηση της Ακαδημίας για τη δραστηριότητα και την προσφορά της στον τοπικό αθλητισμό, εκφράζοντας τη διάθεση της Περιφέρειας να στηρίξει, στο μέτρο του δυνατού, τις πρωτοβουλίες του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Ακαδημίας προσέφεραν στην κα Λιονή, ως αναμνηστικό της επίσκεψης, μία φανέλα της ομάδας με το όνομά της.