Με μεγάλη συμμετοχή η 3η Μαθητική έκθεση «Δημιουργούμε Μαθαίνοντας» που διοργάνωσαν τα Εργαστηριακά Κέντρα σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από όλα τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε η 3η Μαθητική έκθεση «Δημιουργούμε Μαθαίνοντας» που διοργάνωσαν τα δύο Εργαστηριακά Κέντρα σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο.

Στόχος της έκθεσης ήταν η ανάδειξη των έργων που δημιούργησαν οι μαθητές και μαθήτριες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους κατά την διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και να ενημερωθούν αναλυτικά για τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν μέσα από παράλληλες ομιλίες και εργαστήρια. Στην έκθεση παραβρέθηκαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσωνάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Ηρακλείου Αντώνης Φουντουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας σε δήλωσή του ανέφερε σχετικά με την έκθεση: «Θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν έφεση στα τεχνικά επαγγέλματα και η έκθεση αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία να αναδειχθούν οι δεξιότητες και να ενημερωθούν για τις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν να ακολουθήσουν»