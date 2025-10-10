ΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντοπίστηκε το πρώτο υβρίδιο λύκου – σκύλου στην Ελλάδα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η «Καλλιστώ» ανακοίνωσε ότι το νέος είδος που προέρχεται από διασταύρωση, αποτελείται κατά 45% από λύκο και κατά 55% από σκύλο, σύμφωνα με όσα έδειξαν οι εξετάσεις DNA που έγιναν.

Εντοπίστηκε το πρώτο υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Βόρεια Ελλάδα, ένα νέο είδος λύκου, που έκανε την εμφάνισή του στη χώρα μας, με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», να επιβεβαιώνει.

Η «Καλλιστώ» ανακοίνωσε ότι το νέος είδος που προέρχεται από διασταύρωση, αποτελείται κατά 45% από λύκο και κατά 55% από σκύλο, σύμφωνα με όσα έδειξαν οι εξετάσεις DNA που έγιναν.

«Αυτή είναι η πρώτη γενετική (κρούση) που επιβεβαιώνεται στην Ελλάδα», δήλωσε η βιολόγος της «Καλλιστώ», Αιμιλία Ιωακειμίδου, σε συνέδριο στην Αθήνα.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι το νέο είδος ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών σε 50 δείγματα λύκων από την ηπειρωτική Ελλάδα

Σύμφωνα με το phys.org, υβρίδια λύκου-σκύλου είχαν αναφερθεί προηγουμένως στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ γενετικές δοκιμές έδειξαν ότι τέτοια υβρίδια είναι πιο σπάνια από ό,τι πιστευόταν αρχικά.

Ενώ τα εξημερωμένα σκυλιά προήλθαν από έναν στενό συγγενή του γκρίζου λύκου πριν από περίπου 40.000 έως 15.000 χρόνια, η ιστορία της προέλευσής τους έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

Μια δημοφιλής θεωρία υποστήριζε ότι οι λύκοι εξημερώνονταν περιπλανώμενοι γύρω από ανθρώπινους οικισμούς στην προσπάθεια αναζήτησης τροφής. Αλλά αυτό έχει αμφισβητηθεί και μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ίσως οι άνθρωποι κυνηγοί – τροφοσυλλέκτες έπαιρναν κουτάβια λύκων για να τα εκθρέψουν, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν στα σκυλιά που έχουμε σήμερα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
