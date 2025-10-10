Την επόμενη εβδομάδα η ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου – Επί ποδός τα συνδικάτα

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας ψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή αυτή την εβδομάδα.
«Θερμή» αναμένεται η επόμενη εβδομάδα καθώς προγραμματίστηκε η ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου, με την ΑΔΕΔΥ και Εργατικά Κέντρα να έχουν ήδη κηρύξει απεργία και συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή. Αναμένονται ακόμη οι αποφάσεις της ΓΣΕΕ.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας ψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή αυτή την εβδομάδα και πλέον ξεκινά η επεξεργασία του στην Ολομέλεια της Βουλής στις 14 Οκτωβρίου, όπως αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων και θα τεθεί προς ψήφιση την επόμενη Τετάρτη (15/10).
Τι περιλαμβάνει
Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» είναι:
η 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή και με ευελιξία ως προς τον τρόπο εφαρμογής της.
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή και ετήσια βάση, όπως η τετραήμερη εργασία με δεκάωρη απασχόληση μες στην εβδομάδα, για διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και χωρίς μείωση αποδοχών.
Αποχωρήσεις με ένα κλικ.
Δυνατότητα παροχής υπερωρίας στην εκ περιτροπής απασχόληση με αποδοχές προσαυξημένες κατά 40%.
«Πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης στους εργαζόμενους συνταξιούχους.
«Σπάσιμο» της ετήσιας άδειας ακόμα και σε τέσσερις «δόσεις», σε συνεννόηση εργαζόμενου – εργοδότη.
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου
«Αγκάθια» θεωρούνται ορισμένες διατάξεις όπως η θέσπιση του 13ωρου σε έναν εργοδότη και στα οποία οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων απαντούν με απεργία την Τρίτη (14/10).
Η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) προκήρυξαν 24ωρη απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, καλώντας σε συγκέντρωση για τις 11.00 π.μ. στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30.
Η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλύπτει τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και του ΕΚΑ τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
«Όχι» στην κατάργηση του 8ώρου
«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του αντεργατικού νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία, μετατρέποντας τον εργαζόμενο του 21ου αιώνα σε εργάτη χωρίς δικαιώματα και ζωή.
Δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης» σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.
Από την πλευρά του, το ΕΚΑ στην ανακοίνωσή του «διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». Εξέφρασε την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής, ενώ παράλληλα διεκδικεί «Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου».
Κεραμέως: Δεν αποσύρω το νομοσχέδιο
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κατά την συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αποσύρει το σχέδιο νόμου και δήλωσε πως το επίμαχο 13ωρο είναι «δυνητικό» και «υπέρ των εργαζομένων».
Άφησε, δε, αιχμές κάνοντας λόγο για «ψευδή εικόνα ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα θα δουλεύουν εφεξής 13 ώρες την ημέρα κάθε μέρα όλον τον χρόνο» και σχολίασε πως «αυτό δεν ισχύει».
