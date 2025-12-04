ΕΟΔΥ: Χιλιάδες πολίτες από δάγκωμα σκύλου στο νοσοκομείο το 2023

Σχεδόν τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις αφορούσαν ασθενείς με πολλαπλά δαγκώματα.
Το 2023, περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε δημόσια νοσοκομεία ή μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης της χώρας μας, μετά από δάγκωμα σκύλου, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Σχεδόν τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις αφορούσαν ασθενείς με πολλαπλά δαγκώματα, ενώ στα μισά σχεδόν περιστατικά, το δάγκωμα εντοπίστηκε στα πόδια. Τα δαγκώματα ήταν πιο συχνά σε ηλικιωμένα άτομα και λιγότερο συχνά σε μικρά παιδιά.
Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων σκύλων στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό.
Η καταγραφή βασίστηκε σε στοιχεία που παρέχουν:
Το 47% των νοσοκομείων
Το 36% των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας της χώρας
Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς δεν περιλαμβάνονται περιστατικά που αναζητούν βοήθεια σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα.
«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι οι τραυματισμοί από δαγκώματα σκύλων αποτελούν ένα σημαντικό, αλλά συχνά υποτιμημένο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Παράλληλα, αποτελούν υπενθύμιση για την ανάγκη πρόληψης και υπευθυνότητας», τονίζει ο ΕΟΔΥ.
2.820 περιστατικά στα νοσοκομεία
Σύμφωνα με νέο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ, το 2023 καταγράφηκαν συνολικά 2.820 περιστατικά δαγκωμάτων σκύλου σε περίπου το ήμισυ των δημόσιων νοσοκομείων και μονάδων.
Αυτό αντιστοιχεί σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Τα περισσότερα περιστατικά σημειώθηκαν τον Απρίλιο και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ενώ τα λιγότερα καταγράφηκαν τον Οκτώβριο.
Στο 63% των περιστατικών, καταγράφηκε μόνο ένα δάγκωμα. Στο 51% των περιπτώσεων, το δάγκωμα βρισκόταν στα κάτω άκρα. Στο 75% των περιστατικών παρατηρήθηκε αιμορραγία, ενώ στα υπόλοιπα δεν σημειώθηκε εκροή αίματος.
Περισσότεροι ηλικιωμένοι και λιγότερα παιδιά με δάγκωμα σκύλου
Η ηλικιακή ομάδα 60-69 ετών παρουσίασε τη μεγαλύτερη συχνότητα δαγκωμάτων, με 29 περιστατικά ανά 100.000 άτομα.
Αντίθετα, τα παιδιά ηλικίας 1-9 ετών καταγράφηκαν με τα λιγότερα περιστατικά (11 ανά 100.000). Παρ’ όλα αυτά, τα μικρά παιδιά δέχθηκαν τα περισσότερα δαγκώματα στο κεφάλι και τον λαιμό, ενώ οι τραυματισμοί προήλθαν κυρίως από δεσποζόμενους σκύλους και όχι από αδέσποτα.
Το δάγκωμα από αδέσποτους σκύλους ήταν πιο συχνό στους ενήλικες, ενώ στα παιδιά καταγράφηκαν περισσότερα περιστατικά από δεσποζόμενους σκύλους. Όσον αφορά τα συνολικά περιστατικά, οι επιθέσεις από αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους ήταν σχεδόν ισομεγέθεις.
Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ασθενείς εμφάνισαν ήπια κλινική εικόνα με επιπόλαιους τραυματισμούς. Ωστόσο, σχεδόν το 9% των περιστατικών παρουσίασε πιο σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ το 5% των ασθενών χρειάστηκε νοσηλεία.
Τα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα κατέγραψαν κατά μέσο όρο 19 περιστατικά το χρόνο (με εύρος από 1 έως 123 περιστατικά ανά νοσοκομείο), ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας κατέγραψαν κατά μέσο όρο 14 περιστατικά (με εύρος από 1 έως 116 ανά μονάδα).
«Η συνύπαρξη ανθρώπου και σκύλου είναι μια μοναδική σχέση πίστης, συντροφιάς και ασφάλειας. Οι σκύλοι προσφέρουν αγάπη και προστασία και θεωρούνται από πολλούς μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, όπως κάθε σχέση, κρύβει και προκλήσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια μας», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.
