Εορτασμός του Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

H 20η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου και Προστάτου του Σώματος, είναι και η ημέρα που η Πολιτεία θέσπισε για να τιμήσει την Ελληνική Αστυνομία, για την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν:

Χανιά: Ώρα 11.30’ : Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

Ρέθυμνο: Ώρα 10.00’ : Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

Ηράκλειο: Ώρα 10.00΄: Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Τίτου.

Λασίθι: Ώρα 09.30’ : Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη Λασιθίου.

Μετά το πέρας των προαναφερόμενων εκδηλώσεων θα αναγνωσθεί η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτριου Μάλλιου.

Στις ανωτέρω εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των Θρησκευτικών, Πολιτικών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού και των συλλόγων Αποστράτων, καθώς και εκπρόσωποι του επιστημονικού – επαγγελματικού κόσμου και όσοι πολίτες επιθυμούν.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, από 20 έως και 22-10-2025, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Αστυνομίας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
