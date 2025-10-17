Τα ζητήματα της περιοχής Φοινικιάς – Μαλάδων στη συνάντηση με τον Πρόεδρό του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Τα μείζονα και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής Φοινικιάς – Μαλάδων και η αναζήτηση κοινών προτάσεων αντιμετώπισης τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων Φοινικιάς – Μαλάδων (ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ.).

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου παρουσίασαν σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Φοινικιάς – Μαλάδων, μεταξύ των οποίων:

•Η εκκρεμότητα στο έργο του κόμβου Αγίου Ιωάννη Χωστού, που αποτελεί στρατηγικό σημείο πρόσβασης.

•Οι καθυστερήσεις στη σύνδεση των οδών Ευαρέστου – Παρλαμά – Χριστομιχάλη Ξυλούρη.

•Η ανάγκη διάνοιξης και καθαρισμού της οδού Παναγίας Μαλεβή.

•Η απόρριψη μπαζών στον χώρο της ΔΕΥΑΗ και τα προβλήματα καθαριότητας και αστυνόμευσης.

•Η μεταφορά και λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

•Ζητήματα πυρασφάλειας τα οποία αναδείχθηκαν κατάφορα με την πυρκαγιά που ξέσπασε στις αρχές Οκτωβρίου στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, εξέφρασε την κατανόηση και τη στήριξή του προς τα αιτήματα των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι το Επιμελητήριο θα αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την επίσπευση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

«Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, παραμένει σταθερά δίπλα στις τοπικές επιχειρήσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών περιοχών του νομού» τόνισε ο κ. Καρκανάκης.

Μεταξύ των κοινών δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι η διοργάνωση ευρείας σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει συντονισμένη αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων.