Τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου προετοιμάζονται για να αποκαλύψουν αθέατα σημεία τους και να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου – Ανοίγει η Πύλη Σαμπιονάρα, ακολουθούν και άλλα περάσματα – Αυτοψία του Δημάρχου Ηρακλείου

Αυτοψίες σε πύλες, στοές και χαμηλές πλατείες των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου που θα αποτελέσουν περάσματα για κατοίκους και επισκέπτες, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους, Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τα υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Κάλλια Νικολιδάκη, Εύη Παπαδάκη, Πολύμνια Μαρκογιαννάκη και Φωτεινή Τριγωνάκη.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός και οι συνεργάτες του είδαν από κοντά τις εργασίες διαμόρφωσης για την Μόνιμη Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στη στοά Μακάσι, μέσω της οποίας ο επισκέπτης θα μπορεί να βρεθεί από την Λ. Πλαστήρα στην τάφρο των Τειχών, στο σημείο μεταξύ της Υπηρεσίας Πρασίνου και της παιδικής χαράς.
Περπάτησαν επίσης:

Στη βόρεια χαμηλή πλατεία της Πύλης Παντοκράτορα (πίσω από το παλιό εργοστάσιο Περδικογιάννη), μέσω της οποίας θα ενώνεται η Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με την οδό Εφόδου, στο ύψος του υπαίθριου χώρου παιχνιδιού, άθλησης και αναψυχής.
Στην στρατιωτική στοά και το Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον προμαχώνα Βηθλεέμ, που ενώνουν την Λ. Πλαστήρα με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (στάδιο Ελευθερίας).

Στην στρατιωτική στοά και τον Δημοτικό Κινηματογράφο στον προμαχώνα Βηθλεέμ που ενώνουν την Λ. Πλαστήρα με το πάρκο Καλλισθενικής «Ζαχαρίας Μπαντουβάς» στο Κομένο Μπεντένι.

Στην πύλη Αγίου Γεωργίου, μέσω της οποίας επικοινωνεί η πλατεία Ελευθερίας με την Λ. Ικάρου και όπου το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης.

Στην πύλη Ιησού, η οποία συνδέει την Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με την πλ. Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί αυτοψία του Δημάρχου Ηρακλείου και στην πύλη Σαμπιονάρα, στις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούσε ο Δήμος Ηρακλείου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Εργασίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και το αμέσως επόμενο διάστημα η πύλη θα ανοίξει για το κοινό, ενώνοντας την οδό Εφέσου (πρώην ΚΤΕΛ) με την Δουκός Μποφώρ, στο ύψος του 6ου Γυμνασίου.

Όπως προβλέπεται στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, αυτά τα περάσματα μέσα από τα Ενετικά Τείχη θα ανοίξουν με φύλαξη, ώστε να διευκολύνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στις πεζές μετακινήσεις τους αλλά και να έρθουν πιο κοντά σε αυτόν τον μοναδικό θησαυρό της πόλης. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ανεκτίμητης αξίας, το οποίο με την ανάδειξη και αξιοποίησή του μπορεί να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα των ανθρώπων του Ηρακλείου και την ταυτότητα της πόλης.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
