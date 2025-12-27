ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα και αύριο τα εμπορικά καταστήματα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Οι καταναλωτές καλούνται, πριν από την επίσκεψή τους, να επιβεβαιώνουν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που τους ενδιαφέρουν, ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία

Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, αλλά και αύριο, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέχρι και την παραμονή του νέου έτους, καθώς το ωράριο παρατείνεται τις επόμενες ημέρες, δίνοντας «ανάσα» τόσο στην αγορά όσο και στους επαγγελματίες του εμπορίου.

Το ωράριο για σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα λειτουργούν σήμερα Σάββατο από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ αύριο Κυριακή θα ανοίξουν από τις 11:00 έως τις 18:00. Σε ορισμένες μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και σούπερ μάρκετ ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, καθώς πρόκειται για επίσημη αργία. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Τι επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι καταναλωτές καλούνται, πριν από την επίσκεψή τους, να επιβεβαιώνουν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που τους ενδιαφέρουν, ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα αγροτικά μπλόκα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Στα αγροτικά μπλόκα πέρασαν τα Χριστούγεννα αγρότες και κτηνοτρόφοι,...

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Το «σχέδιο τριών σταδίων» που βλέπουν οι Αρχές

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης...

Θρήνος για τους τέσσερις ορειβάτες που χάθηκαν από χιονοστιβάδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Βαθιά συγκίνηση και πένθος προκαλεί σε ολόκληρη τη χώρα...

Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Στην εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια αναφέρθηκε...

