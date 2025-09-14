ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Η Εορτή του Αγίου Αριστείδου του Φιλόσοφου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
12 Σεπτεμβρίου 2025

Το απόγευμα της Παρασκευής, 12ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αριστείδου του Φιλοσόφου, στη Φάρμα της οικογένειας Αριστείδου Λαδάκη, όπου χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό της Εορτής.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη ζωή, τη μαρτυρία και το θυσιαστικό φρόνημα του Αγίου Αριστείδου, τονίζοντας την ανάγκη όλοι να γνωρίσομε και να αγαπήσομε τον αληθινό Θεό, όπως ο Άγιος Αριστείδης.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε κατάλληλα στον εορτάζοντα κ. Αριστείδη Λαδάκη και σε όλη την οικογένειά του, καθώς και σε όσους φέρουν το όνομα Αριστείδης και Αριστέα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ιστορική στιγμή για το κρητικό λάδι

0
Κατοχυρώθηκε η ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Ψηλορείτης: Συγκινητική παρουσία χιλιάδων περιπατητών στο εκκλησάκι...

0
Πλήθος κόσμου ανηφόρησε και φέτος στην υψηλότερη κορφή της...

Ιστορική στιγμή για το κρητικό λάδι

0
Κατοχυρώθηκε η ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Ψηλορείτης: Συγκινητική παρουσία χιλιάδων περιπατητών στο εκκλησάκι...

0
Πλήθος κόσμου ανηφόρησε και φέτος στην υψηλότερη κορφή της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιμνημόσυνη δέηση στο Στρατόπεδο Ρεθύμνου
Επόμενο άρθρο
Νέο μπαράζ μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη: Πάνω από 275 άτομα διασώθηκαν στη Γαύδο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τουρκία – Γερμανία 83-88: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί!

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ οι Γερμανοί, επικράτησαν στον...

Ιστορική στιγμή για το κρητικό λάδι

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατοχυρώθηκε η ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Ψηλορείτης: Συγκινητική παρουσία χιλιάδων περιπατητών στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού

ΠΚ team ΠΚ team -
Πλήθος κόσμου ανηφόρησε και φέτος στην υψηλότερη κορφή της...

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST