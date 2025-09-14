Η Εορτή του Αγίου Αριστείδου του Φιλόσοφου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Η ΕΟΡΤΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

12 Σεπτεμβρίου 2025

Το απόγευμα της Παρασκευής, 12ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αριστείδου του Φιλοσόφου, στη Φάρμα της οικογένειας Αριστείδου Λαδάκη, όπου χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό της Εορτής.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη ζωή, τη μαρτυρία και το θυσιαστικό φρόνημα του Αγίου Αριστείδου, τονίζοντας την ανάγκη όλοι να γνωρίσομε και να αγαπήσομε τον αληθινό Θεό, όπως ο Άγιος Αριστείδης.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε κατάλληλα στον εορτάζοντα κ. Αριστείδη Λαδάκη και σε όλη την οικογένειά του, καθώς και σε όσους φέρουν το όνομα Αριστείδης και Αριστέα.