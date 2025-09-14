Επιμνημόσυνη δέηση στο Στρατόπεδο Ρεθύμνου

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

12 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρωί της Παρασκευής, 12ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, κατόπιν προσκλήσεως του Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Ρεθύμνου και Διοικητή του 548 Α/Μ ΤΠ Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχη Εμμανουήλ Μουρτζάκη, τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση για την ανάπαυση των ανδρών της «V Μεραρχίας Κρητών».

Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση, επίκαιρα ομίλησε ορισθείς στρατιωτικός, αναφερόμενος στην ανδρεία και το θυσιαστικό φρόνημα των ανδρών της ιστορικής «V Μεραρχίας Κρητών».