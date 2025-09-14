Ορειβάτες από την Κρήτη ανεβαίνουν στην κορυφή μυθικού όρους για καλό σκοπό

Η πρόκληση είναι τεράστια, όμως ο στόχος τους ακόμη μεγαλύτερος.
Με το σύνθημα «Η τρέλα δεν πάει στα βουνά — αλλά εμείς την πάμε για καλό σκοπό», επτά λάτρεις της ορειβασίας από την Κρήτη ετοιμάζονται να κατακτήσουν την παγωμένη κορυφή του μυθικού όρους Αραράτ, στα σύνορα Τουρκίας και Αρμενίας, σε υψόμετρο 5.137 μέτρων.
Η πρόκληση είναι τεράστια, όμως ο στόχος τους ακόμη μεγαλύτερος: να στηρίξουν έμπρακτα την 4χρονη Παυλίνα Βαβουράκη, η οποία δίνει τη δική της μάχη με το σπάνιο σύνδρομο Abernethy. Οι Κρητικοί ορειβάτες αποφάσισαν να μετατρέψουν την αγάπη τους για την περιπέτεια σε πράξη αλληλεγγύης, αφιερώνοντας κάθε τους βήμα στην ανηφορική διαδρομή στη δύναμη και την ελπίδα που συμβολίζει ο αγώνας της μικρής Παυλίνας. Μεταξύ των τολμηρών είναι και ρεθυμνιώτες λάτρεις της ορειβασίας, όπως ο Σταύρος Γαγάνης, ο Σήφης Ροδινός και ο Γιάννης Χάσικος.
Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους, «η αποστολή αυτή είναι η δική μας Κιβωτός· μέσα της κουβαλάμε αγάπη, ενσυναίσθηση και την ανάγκη να στεκόμαστε δίπλα σε όσους παλεύουν». Στόχος τους είναι να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία και να συγκεντρώσουν οικονομική στήριξη για την οικογένεια της μικρής, ώστε να μπορέσει να έχει πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζεται.
Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη μάχη ζωής μπορούν να καταθέσουν τον οβολό τους στον λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank με IBAN: GR5002601360000140201179221
(Δικαιούχος: Βαβουράκης Ρόλαντ Κώστας).
Ακόμη κι αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, οι ίδιοι τονίζουν πως και μόνο μια κοινοποίηση της προσπάθειας μπορεί να γίνει πολύτιμο στήριγμα στον δύσκολο δρόμο της Παυλίνας.
